Caso de bebé asesinado en Iquitos: padres pasaron por pericias psicológicas ante contradicciones

Padres de bebé asesinado pasan por pericias psicológicas en Iquitos|Video: 24 Horas

El caso del bebé de 11 meses que falleció tras ser apuñalado por presuntos delincuentes, según la información de sus progenitores continúa siendo investigado. Sin embargo, este dio un giro inesperado luego de que los propios padres entren en contradicciones ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta noche del 15 de mayo, Jesús Bautista y Vanessa Cachique llegaron hasta el área de medicina legal del Ministerio Público para pasar las pericias psicológicas. De acuerdo con la información de 24 Horas, la madre fue la primera en ingresar a las instalaciones y luego el padre. La diligencia duró aproximadamente seis horas.

El abogado de la familia, Juan Carlos Criollo, informó que sus se encuentran calidad de “agraviados” y no ha cambiado su condición, pese a las contradicciones de ambos. Además, señaló que la madre declaró ante la Fiscalía de la Nación que “cree y piensa” que este presunto robo fue planeado por el padre.

Padres de bebé asesinado pasaron por pericia psicológica. Foto: 24 Horas

“Hay una sola declaración de lo que dice la señora, ella en la reconstrucción de los hechos manifestó a las autoridades de manera indistinta de que después que le acuchillan al menor le reclama al papá de su hijo”, mencionó el letrado.

Familiares piden que cuenten la verdad

La tía de Vanessa Cachique le suplicó a su sobrina para que diga la verdad, así como también se mostró conmovida por el fallecimiento del bebé de 11 meses. Además, señaló que le darán su apoyo, pero quieren conocer qué sucedió en realidad.

“Estamos conmovidos, queremos justicia, por favor hijita habla. Di la verdad [...] estoy destrozada ahorita, es un bebé que murió. Yo no puedo creer, cómo habrá sufrido ese niño”, mencionó entre lágrimas.

A su vez, afirmó que recién conocieron a Jesús Bautista en el hospital. “Yo solo creo en la inocencia de mi sobrina, sé que el papá es culpable. Ella le dijo ‘tú eres el único culpable si mi hijo se muere’ y le tiró dos cachetadas”, contó.

Iquitos fue escenario del apuñalamiento a un bebé de 11 meses de nacido en el puente Nanay, región Loreto. (Composición Infobae)

En las próximas horas, la Fiscalía de la Nación de Iquitos deberá emitir un primer informe sobre las declaraciones de los padres y reconstrucción que se realizó en el lugar de los hechos el fin de semana.

Un giro en la investigación

Este ha conmocionado a todos los ciudadanos, debido a que primero se denunciaba que delincuentes habían acuchillado al menor de edad. Ante ello, la población pedía justicia y captura inmediata. Los padres manifestaron que cuando estaba pasando por el puente Nanay fueron interceptados.

No obstante, esta misma versión no tuvo la seguridad del puente, debido a que manifestó que solo ingresaron ambos progenitores y no hubo otra persona. Cabe precisar que este puente no ha sido inaugurado y no hay alumbrado público.

El abogado brinda ahora una nueva versión, debido a que su patrocinada indica que cuando ingresa al puente estaba sin “tranquera”. Sin embargo, al momento de salir es donde se dan cuenta de que había este impedimento. Estas versiones deberán ser corroboradas por las autoridades.

Un bebé de apenas 10 meses murió luego de ser herido presuntamente por asaltantes. Hechos se encuentran en investigación. (Captura video/Iquitos al Rojo Vivo)

Además, la División de Investigación Criminal de Iquitos indica que es imposible que los progenitores hayan podido visualizar cada momento, ya que no había servicio eléctrico en la zona.

Vanesa y Jesús se habían conocido en las contiendas electorales. Sin embargo, la madre asegura que él la engañó luego de enterarse de que tenía una familia en Lima. Para Latina mencionó que estaría detrás del crimen para no pasar pensión de alimentos.

“Él me dijo que no quería hacerse cargo de mi bebé, incluso me dijo para abortarlo. Pero me negué. Por eso, ese día le dije: Tú has planeado todo esto para no pagarme la pensión de tu hijo (1600 soles)”, señaló.