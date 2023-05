Pedro Pablo Kuczynski se declara “tranquilo” ante pedido de 35 años de cárcel en su contra

PPK

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por lavado de activos, se encuentra “bastante tranquilo” y “confiado en su inocencia” ante los 35 años de cárcel en su contra que solicitó este viernes el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato.

“Se ha filtrado la información del pedido de cárcel, pero no conocemos a detalle cuáles serían esos alcances. [PPK] está enterado de la información y confía en que vamos a demostrar al final de todo esto su total inocencia. La línea de defensa es la misma que hemos planteado desde el inicio”, dijo a RPP el abogado Julio Midolo, su defensa legal.

La Fiscalía pidió esta pena privativa contra el exmandatario por la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de US$12 millones de la constructora brasileña Odebrecht, a través de consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA, Rutas de Lima, entre otros proyectos en el Estado.

La acusación fiscal salpica también a cuatro personas físicas y cuatro personas jurídicas, mientras Kuczynski cumple comparecencia con restricciones e impedimento de salida de Lima sin previa autorización judicial.

“Se han hecho una serie de pericias a lo largo de la investigación, y ninguna ha concluido que los fondos con los cuales se pagó los servicios de asesoría financiera de la empresa Westfield Capital [propiedad del expresidente] tenían procedencia ilícita”, refirió Midolo.

El letrado consideró que el requerimiento será desestimado por el Poder Judicial. “Había pendientes muchas diligencias. No entendemos por qué, de un momento a otro, se ha cerrado la investigación. Incluso se nos ha recortado el derecho de presentar observaciones a la última pericia. Esta es una serie de situaciones que van a tener que ser evidenciadas ante el juez”, dijo.

El último lunes, el fiscal José Domingo Pérez citó al extraditado Alejandro Toledo para que declare en esta pesquisa contra PPK sobre hechos ocurridos cuando fue ministro de su gobierno, entre 2001 y 2006. Toledo, entregado por Estados Unidos el 23 de abril, fue incluido en calidad de testigo.

La diligencia se llevó a cabo en el penal de Barbadillo, donde el político cumple prisión preventiva por la supuesta recepción de 35 millones de dólares de Obebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

Fugitiva

Hace solo dos días, la exprimera dama, Eliane Karp, abandonó Estados Unidos con destino a Israel, país que no extradita a sus connacionales. Karp tiene un orden de detención preventiva por el caso Ecoteva, abierto en 2013 a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de su madre, Eva Fernerburg.

El premier Alberto Otárola detalló que la antropóloga belga utilizó su pasaporte israelí y que fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien informó al país a través de la embajada peruana.

Otárola remarcó que, desde el Ejecutivo, están haciendo “un seguimiento permanente a este hecho ajeno al Perú” y que “la Fiscalía tendrá que dar un pronunciamiento al respecto”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, señaló que, aunque su sector cumplió con el pedido de extradición a Estados Unidos, el Estado continuará trabajando para concretar el retorno de la exprimera dama.

“Con un trámite de extradición haremos todo el esfuerzo, con nuestros equipos, para ver de qué maneras podemos hacer la regulación necesaria y traerla a Perú”, dijo.

En 2017, desde Estados Unidos, Karp lanzó una advertencia a PPK, quien entonces calificó de “traición al pueblo peruano” las supuestas coimas recibidas por Toledo de Odebrecht.

“¡Qué vergüenza, PPK, tú que tantos negocios y lobbies has hecho!. No me hagas hablas porque yo sé lo que hiciste la última vez”, zanjó desde Facebook.