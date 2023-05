Arturo Chumbe lanza fuertes críticas contra Gabriela Herrera: “Es insoportable como Karen Dejo”

Arturo Chumbe señaló que Gabriela Herrera es insoportable y no tiene técnica para bailar.

El coreógrafo se suma a las fuertes críticas que viene recibiendo Gabriela Herrera por su personalidad. Esta vez, Arturo Chumbe relató que la bailarina tiene poses de diva. Además, ha tenido varios desencuentros con sus coreógrafos en reality ‘Baila conmigo’ y ‘Esto es guerra’.

Te puede interesar: Gabriela Herrera respondió a las críticas de Patricio Parodi: “No soy hipócrita como tú”

No solo eso, Arturo Chumbe la calificó de insoportable. Aunque tiene talento para el baile, el profesional dijo que no tiene técnica.

“Cuando empezó el reality pensé que era el personaje de Gabriela lo que veía en televisión, pero no es así. Ya tuvo momentos con mis coreógrafos un poco intensos, se pone un poco histérica. Ella se altera, pero a las horas pide disculpas”, indicó Arturo Chumbe a Trome.

Te puede interesar: Patricio Parodi lanzó dardos contra Gabriela Herrera: “Su contrato es pelearse con todo el mundo”

El director artistico indicó que Gabriela Herrera aún está en edad para cambiar su caracter “insoportable”, a diferencia de Karen Dejo que “no va a cambiar por la edad”.

“Como es joven puede aprender todavía, yo no podría decirle eso a Karen Dejo que también es insoportable”, setenció.

Te puede interesar: Esposas de futbolistas peruanos que decidieron retormar su relación pese a infidelidad

“Gabriela es una chica que baila, pero los especialistas en la danza diríamos que tiene algunos problemas de técnica, gira mal, mala postura en algunos momentos... ella viene y dice: “Yo quiero esto, quiero el otro”, que dejamos que ella opine, la dejamos ser, pero hay formas de hablar. Estamos tratando de manejarla porque es talentosa, pero si sigue así va a ser insoportable para todo mi equipo”, continuó.

Consultado por si ha tenido algún problema con Karen Dejo, Arturo Chumbe señaló que la figura de TV le faltó el respecto a sus coreógrafos.

“La hemos tratado de controlar porque tengo mi carácter y se ha tenido que morder la lengua. Tengo 29 años de carrera, nadie me va a faltar el respeto ni hacer lo que se le dé la gana”, dijo.

Gabriela Herrera revela qué pasó con la multa de GV Producciones.

Como se recuerda, Esto es Guerra lanzó su nueva secuencia de baile, llamado ‘Baila conmigo’, donde participan Karen Dejo, Gabriela Herrera, Alisson Pastor, Luciana Fuster, Pancho Rodríguez, Patricio Parodi, entre otros. Arturo Chumbe es el encargado de armar las coreografías junto a su cuerpo de baile.

“Vengo después de tres años que no hacía un reality. En ‘Baila conmigo’ con mi equipo estamos haciendo un gran trabajo, somos un equipo pequeño y hemos logrado estar con buen rating, de 21 puntos. Estoy contento de regresar con todo y que Esto es guerra confíe en mí otra vez”, señaló el artista.

Finalmente, indicó que le ha sorprendido el físico de Paloma Fiuza, pues pese a ser mayor que Gabriela Herrera, tiene mucha más energía. Además, es más responsable.

Respecto a los demás concursantes del reality, resaltó que no tiene problema con ellos, al contrario, han demostrado su profesionalismo.

Patricio Parodi llamó “mono con metralleta” a Gabriela Herrera

Patricio Parodi se refirió a Gabriela Herrera luego que ella afirmara que hay personas a las que no les gusta que les digan las cosas directamente e incluso que esta gente se junta con mujeres que no respetan los códigos.

“No soy experto en el baile para meterme a querer criticar algo en lo cual no puedo defenderme porque no soy bailarín. Hay algunas personas que están acá para hacer reality, que si no hicieran reality estarían en su casa viendo televisión, deben saber a quién me refiero”, señaló el chico reality.

“Busca disparar como monito con metralleta por todos lados para ver con quien saca un titular. Hay que aplaudir a esta persona porque ya consiguió, el fin de semana, lo que quería. No voy a decir absolutamente nada más, puede bailar y todo lo que quiera, pero hay que tener el tino y la educación”, continuó.

Gabriela Herrera no se quedó callada y decidió responderle a través de sus redes sociales. “Perdón por ser tan directa y no ser hipócrita como tú, me gustaría, pero no me sale”, se puede leer en su cuenta de Instagram. Además, compartió: “Con metralleta, pero con código y soporten”.