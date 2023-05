Gabriela Herrera respondió a las críticas de Patricio Parodi: “No soy hipócrita como tú”

Gabriela Herrera respondió a las críticas de Patricio Parodi | Instagram

Gabriela Herrera se ha caracterizado por decir las cosas de frente, un hecho que ha significado que cree algún conflicto en más de una ocasión. Esta vez, la bailarina reapareció en ‘Esto es Guerra’ como parte del concurso ‘Baila conmigo’ en el que también se ha posicionado como una de las favoritas. Sin embargo, esto ha generado conflictos entre sus compañeros porque no se queda de brazos cruzados.

Eso le ha generado las críticas de sus compañeros, en especial de Patricio Parodi. El novio de Luciana Fuster afirmó que Gabriela ha ingresado al programa solo para hacer polémica e incluso señaló que esta sería una de las cláusulas de su contrato.

Parodi dio este punto de vista luego de que Herrera afirmara que hay personas a las que no les gusta que les digan las cosas directamente e incluso que esta gente se junta con mujeres que no respetan los códigos. Aunque no dijo directamente Patricio Parodi, la pregunta fue sobre él. El popular ‘Pato’ volvió a arremeter contra la bailarina e incluso la llamó ‘monito con metralleta’.

“No soy experto en el baile para meterme a querer criticar algo en lo cual no puedo defenderme porque no soy bailarín. Hay algunas personas que están acá para hacer reality, que si no hicieran reality estarían en su casa viendo televisión, deben saber a quién me refiero”, dijo al inicio.

Continuó con comentarios más directos. “Busca disparar como monito con metralleta por todos lados para ver con quien saca un titular. Hay que aplaudir a esta persona porque ya consiguió, el fin de semana, lo que quería. No voy a decir absolutamente nada más, puede bailar y todo lo que quiera, pero hay que tener el tino y la educación”, agregó.

Gabriela Herrera respondió a su estilo

Luego de que se difundieran las declaraciones de Patricio Parodi, Gabriela Herrera decidió responder con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram. La artista se lució bailando y escribió un corto pero conciso mensaje que, aunque no tiene nombre, sería una clara respuesta a Patricio Parodi.

“Perdón por ser tan directa y no ser hipócrita como tú, me gustaría, pero no me sale”, escribió en su cuenta de Instagram. Pero eso no fue todo, pues volvió a compartir el video en sus historias y agregó: “Con metralleta, pero con código y soporten”.

Gabriela Herrera respondió a Patricio Parodi. (Instagram)

Rápidamente, los seguidores de Gabriela la respaldaron y afirmaron que siga siendo directa como siempre porque es una virtud que la caracteriza. Incluso, algunas personas lamentaron que pertenezca al mismo equipo de Patricio Parodi y Luciana Fuster, pese a ello le pidieron que continúe tal como es.

“Ese payaso de Patricio pensó que te quedarías callada por decirte polémica o sea tú dices las cosas en la cara”, “qué pena que pertenezca a ese equipo, pero igual sigue así de frontal”, “Ignora nomás mí gata hermosa, tú brilla a tu manera lo restó no importa”, “para mí ya eres una ganadora dalo todo de ti”, fueron los comentarios de algunos seguidores en Inatgram.