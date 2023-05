Angie Jibaja se defiende de las críticas por su pelea con Janet Barboza: “No me juzgen por mi pasado”. | Instarándula.

Angie Jibaja se enlazó con el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre su situación actual. La modelo aprovechó las cámaras de televisión para exigir ver a sus hijos, pues de acuerdo a sus declaraciones, Jean Paul Santa María no permite que los vea pese a que no existe una orden de alejamiento.

Te puede interesar: Angie Jibaja arremetió contra ‘América Hoy’ tras tensa pelea con Janet Barboza: “Espero nadie vea ese programa”

En ese momento, ella fue interrumpida por Janet Barboza, quien señaló que de acuerdo a la información que ellos manejan, sus propios hijos serían los que han pedido no verla, por lo que hasta la fecha no han tenido un encuentro cercano.

En ese momento, Angie Jibaja enfureció y le pidió a la conductora de ‘América Hoy’ que se informe antes de hablar, pues es totalmente falsa dicha información, especialmente porque sus hijos crecieron a su lado.

Angie Jibaja se enfrenta a Janet Barboza en entrevista para América Hoy.

“Mira, Janet, cuando tú hables algo te pido que te informes bien. No tengo medidas de protección contra mis hijos. Reinita, no tengo ninguna restricción para visitarlos, pero ese señor (Jean Paul Santa María) está mintiendo, lo único que no puedo es hablar de mi familia”, dijo.

Te puede interesar: Angie Jibaja tuvo fuerte altercado con Janet Barboza: “Infórmate bien, no quiero hablar contigo”

Sin embargo, Janet Barboza no se quedaría callada y le recordaría las imágenes que difundió Magaly Medina en su momento, en el que se puede observar claramente cuando Angie Jibaja comparte con cigarrillo de marihuana en una calle de La Victoria.

“¿Tú me viste con algo en la boca? Eso fue hace tiempo, lo que vieron fue la verdad, me metí un toque de algo que eso te da risa, que en otro país es legal, no voy a hacer apología, no me siento orgullosa y fue una sola vez que emitieron esto... Janet deberías informarte bien”, respondió.

Angie Jibaja vuelve a recaer en las drogas.

Se pronuncia en sus redes sociales

Luego del altercado que protagonizó con Janet Barboza, Angie Jibaja utilizó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo hablando sobre lo que había sucedido, indicando que no iba a permitir que la juzguen por su pasado.

Te puede interesar: Mamá de Angie Jibaja asegura que la modelo no necesita ser internada en un centro de rehabilitación

“Dijo que estaba en un matadero y no fue así, estaba en la calle, había un montón de gente y hasta Serenazgo. Ha sido la única vez que me han visto con eso en la mano, no me han visto otras veces. Por una vez no me pueden sentenciar tan fuertemente, por mi pasado menos, mi pasado es tan lejano a lo que yo estoy ahora”, comentó.

De otro lado, la modelo se defendió por el disparo que le cayó hace unos años. Ella señaló que muchas la critican por haber atravesado dicha situación; sin embargo, nadie resalta que pese a este accidente, ella hoy en día se encuentra con vida y disfrutando de la vida.

Angie Jibaja se enlazó por videollamada con 'América Hoy', este miércoles 10 de mayo. (América TV)

“Ahora yo soy una mujer... me sacaron cosas bien fuertes... la tipa (Janet Barboza) me dijo: ‘pero ya, te han disparado’. Cualquiera tiene un accidente, yo estuve en un mal lugar y me dispararon, casi me muero, dos balas en mi estómago, pero ese accidente es un accidente y la gente no puede sentenciarme por eso... por qué no me dicen ‘gracias a Dios estás viva’, eso fue un accidente”, se defendió.