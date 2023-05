Escolares de primaria en Puno entonan durante un desfile: “Dina asesina, el pueblo te repudia”

Escolares en Puno lanzan polémicas frases contra Dina Boluarte. | "24 Horas"

Recientemente, se difundieron imágenes donde escolares de segundo y cuarto de primaria entonaron polémicas frases contra la presidenta de la República Dina Boluarte en medio de un desfile en una provincia en Puno.

En detalle, se trata de alumnos de la Institución Educativa 7205 de Azángaro, quienes participaron en un pasacalle por la celebración de un aniversario más de la provincia de Puno, informó un reportaje de “24 Horas”.

“Dina asesina, el pueblo te repudia; Dina asesina, el pueblo te repudia”, fueron las frases que han causado revuelo por su trasfondo.

En el vídeo, también se logra escuchar una voz de un adulto que guía las frases que entonan los niños menores de 10 años mediante un micrófono. “Recordando la lucha del pueblo, en la capital Lima”, se logra identificar.

De acuerdo también con 24 horas, este desfile habría sido organizado por el director del colegio, profesores y también padres de familias.

Implicancias y trasfondo

Este martes 9 de mayo, la titular del Ministerio de Educación (Minedu), Magnet Márquez, anunció que procederán a denunciar a quienes resulten responsables de fomentar los cánticos entonados por estos escolares.

“No podemos permitir que los niños sean manipulados. Sobre eso, ya hemos tomado acciones. Hemos pedido a la Procuraduría que presente las denuncias correspondientes contra los que resulten responsable y también estamos pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo. Tenemos que velar por la integridad de los alumnos, no solo física, sino también emocional y no se puede permitir la utilización de niños en marchas ajenas al quehacer escolar”, subrayó la ministra.

Minedu iniciará investigaciones por polémicas frases en desfile escolar. | "24 Horas"

Para Daniel Alfaro, extitular del Minedu, lo ocurrido tiene graves consecuencias en el ámbito educativo, por lo que afecta el sentido de los colegios y la formación de opiniones propias.

“Definitivamente, en términos educativos, sí tiene implicancias en medida que tergiversa la labor de la escuela. La escuela está para desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes. En este caso, lo que vemos es una aleccionamiento del mundo adulto por intereses políticos que, digamos, tergiversa esa labor de la escuela”, declaró Alfaro para 24 horas.

Por su parte, Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), detrás de estos cánticos estarían personas relacionadas a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), quienes buscarían fomentar cierta posición política a los escolares.

“Desde el punto de vista sociológico, estas acciones que son de impregnación psicológica sobre niños, nos demuestran que detrás hay una ideología que promueve el odio. Porque las canciones que entonan los niños, las marchas por las cuales desfilan los colegios del interior del país, sobre la zona sur del país, regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, tienen un sentido de impregnación psicológica y es crear generaciones de odio al Gobierno desde niños”, precisó.

Liendo agregó que esta situación representa un riesgo porque podría replicarse en otras zonas del país. Por ello, y coincidiendo con Alfaro, resaltaron que se deben investigar este tipo de situaciones.

“El Ministerio Público y el Minedu deben investigar quiénes promovieron este acto. Intuyo por los videos que no ha sido fruto solo de una motivación de la escuela, sino también que la comunidad ha participado. Allí, entonces, creo que la responsabilidad es compartida entre ambos y esas responsabilidades tienen diferentes foros para evaluar posibles sanciones”, comentó Alfaro.

Consultado al respecto por “24 Horas”, Néstor Villasante, director de la UGEL Azángaro, rechazó que se hayan dado estas entonaciones en un desfile y señaló que han iniciado por su lado investigaciones.

Agregó que una comitiva de la UGEL se acercó al colegio cuando se enteraron de las entonaciones. Sin embargo, casi fueron linchados.

“Lo que me informa ahorita la comisión de la UGEL es que ellos pueden interferir en que no canten, que no toquen [dentro del colegio], pero en la marcha no se puede. Ahí se vienen con todo. Incluso, casi han linchado a la comisión que ha querido impedir este acto”, precisó.