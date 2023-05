Laura Bozo reconoció que presentó casos falsos en su programa: “Con cuatro investigadores no se puede”

Laura Bozo reconoció que presentó casos falsos en su programa. Youtube: 'Chisme no like'

Laura Bozo confesó por primera vez que sus panelistas que salieron en su talk show ‘Que pase Laura’ por la señal de Imagen TV eran falsos en una entrevista para los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain en su espacio de televisión, ‘Chisme no like’.

La conductora peruana comentó que debido a que se redujo su personal de investigación, ella no puede asegurar que la personas que salen en su espacio de televisión sean los protagonistas de los casos y no actores.

Laura Bozo indicó que así como ella, varios programas de su competencia hacen lo mismo y contratan a actores para ensayar los casos. “Cuando yo entré al programa que estaba en Imagen TV, me traían muchos casos y yo no podía verificarlos, como tú comprenderás se armó como un tráfico de panelistas en el cual se les pagaba y venían a ensayar”, declaró en un inicio, Laura.

“Yo en este programa no puedo decirte que esto es real, porque con cuatro investigadores es imposible, porque yo no puedo hacer todo, sola”, continuó explicando.

La popular abogada de los pobres explicó que esto se debe a que el formato que ella llevó a Estados Unidos se explotó demasiado, llevando a gente de la calle para realizar los casos, restándole credibilidad a su polémico espacio.

“El problema es que aquí se prostituyó totalmente mi programa, qué lástima que lo que se hizo con tanto esfuerzo en Perú, acá se prostituyó completamente. Empezaron a llevar panelistas, no sé, creo que los sacaban de la calle porque la verdad no era real”, reconoció.

Laura Bozzo negó que haya maltratado a su equipo de producción

Además, negó que en algún momento haya tratado mal a algún miembro de su equipo, como se manifestó en un medio mexicano, pero según afirma tenía poderosas razones.

“Yo no he tratado mal a nadie, más que problema fue un gran esfuerzo de parte mía, para sacar un programa de dos horas con personal que por mi culpa, porque me fui y se redujo, pero ahora estamos empezando a tener más gente”, detalló.

“Claro que yo me doy cuenta. ¿Qué es esto? Es mentira. Empiezo a dar gritos y, si es verdad, porque yo siento que me estuvieran destruyendo lo que yo creé que es Laura en América”, afirmó Bozzo,

La abogada dijo de forma exclusiva para el espacio online, que se encuentra trabajando en su regreso a la pantalla chica en Estados Unidos, pero esta vez asegurándose de no cometer los mismos errores que tanto desprestigio le causaron.

“Mi objetivo es hacer lo que hice en ‘Laura en América’, por eso tuvo el éxito que tuvo. Toda la base del programa era cien por ciento real. Nuevamente, he tenido que recurrir a la gente de ‘Laura en América’, porque si fuera mala persona, por cierto, no vendrían a trabajar conmigo desde Perú”, finalizó la recientemente estrenada DJ.

Laura Bozzo no ve competencia en Rocío Sánchez

La peruana aclaró que su competencia ‘Acércate a Rocío’ presentaban importantes diferencias. Allí fue cuando acusó al show que competía con ella de presentar casos falsos y configurar todo un desfile de panelistas que ensayan las situaciones de sus invitados para poder crear contenido.

“Para empezar, vamos a ser claras. Rocío no lleva casos reales”, afirmó Bozzo. “Muchos casos son personificados”, indicó.

A pesar de sus declaraciones, Laura Bozzo no cree que el trabajo de su competencia sea malo. De hecho tampoco lo considera como si fuera realmente su competencia. Para ella su programa y el de Rocío Sánchez son muy diferentes.

“No considero mi competencia a Rocío, creo que ella es muy buena periodista y yo le deseo de corazón que le vaya muy bien”, afirmó la conductora. “Pero creo que mi programa y el de ella tienen grandes diferencias, resaltó.