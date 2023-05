Johanna San Miguel y Carlos Carlín se burlaron del reestreno de Pataclaun: “Hoy nos empiezan a pagar”

Fiel a su estilo, Johanna San Miguel y Carlos Carlín se pronunciaron sobre el reestreno de Pataclaun, serie que protagonizaron en los años 90. Como se recuerda, los actores han señalado que hasta la fecha, Latina no les ha pagado regalías por las retransmisiones de esta exitosa producción.

Pataclaun contó con importantes picos de audiencia en su tiempo. Se estrenó en 1997 y finalizó el 19 de diciembre de 1999. Fue protagonizada por Wendy Ramos (quien junto a July Naters era la guionista), Carlos Alcántara, Monserrat Brugué, Carlos Carlín, Johanna San Miguel y Gonzalo Torres.

No es la primera vez que los actores levantan su voz, indicando que la televisora no ha cumplido con las regalías, pese a que Pataclaun ha sido retransmitida en muchas ocasiones. Después de varios años de no exponerse ante la pantalla, Latina anunció su reestreno para el mes de abril, hecho que causó revuelo entre los fans y los propios actores.

Mientras los usuarios estaban felices por volver a ver la serie, otros expresaron su malestar con el canal, por no cumplir con los derechos de sus artistas favoritos.

Los actores volvieron a hablar del tema, dejando claro que no han percibido nada de la televisora. “Realmente es una pena que al artista, acá en el Perú, no se le toma en cuenta en esos casos. Si van a repetir toda la serie y van a tener ellos una ganancia, definitivamente se debería de pagar algo a los actores. Yo también pienso que debería haber una regalía. Ojalá que se pronuncien al respecto”, dijo Monserrat Brugué a Infobae en su momento.

Estas palabras hicieron eco en Johanna y Carlos Carlín, quienes no dudaron en desmentir a Latina por asegurar que todo el elenco ha recibido sus regalías a través de Inter Artis Perú, entidad encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas del ámbito audiovisual, autorizada por INDECOPI. Dicha organización también se encargó de descartar esta versión.

“Nosotros, todos los actores de Pataclaun, nos hemos reunido con Inter Artis Perú. Nosotros y otros actores del país somos Inter Artis. ¿Qué pasó con el tema de las regalías? Nosotros, los actores de Pataclaun, estamos alineados con Inter Artis. Son 11 años que la serie se ha trasmitido por Latina y no se nos han pagado regalías. Inter Artis se reúne con Latina para renegociar, en vista a todos los años que no se nos había pagado y no solo a nosotros, sino a otras producciones. Firman un contrato en 2020 que comprende del 2018 en adelante. Eso tampoco lo han pagado”, dijo Carlín a Infobae.

Las figuras de 'Pataclaun' aseguran que Latina TV jamás les pagó regalías por retransmisiones. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín se burlan de Latina

El 30 de abril, fecha en que se reestrenó Pataclaun, Johanna San Miguel y Carlos Carlín no dudaron en hacer un divertido video donde se refieren al tema. Con la ironía que los caracteriza, los actores celebran la retransmisión y aseguran que por fin recibirán regalías.

“Estamos super contentos porque hoy nos empiezan a pagar. Carlín, desde hoy pasan Pataclaun. Yeee, bien”, se le escucha decir a Johanna San Miguel en medio de risas. Carlos Carlín le sigue el juego y asegura que recibirá regalías como Ted Lawson, de ‘Mi pequeña maravilla’.

“Qué paja, desde hoy nos empiezan a pagar. Por fin, vamos a ser como el señor Ted Lawson”, señaló el actor.

“Wendy, Monchi, Cachín, Gonzi, tú y yo, prepárense porque a partir de hoy pasan Pataclaun en Latina, entonces vamos a (recibir) nuestra platita que nos corresponde”, continuaron los conductores con una irónica sonrisa.