Eduardo Rabanal dejó entrever que regresará con Paula Rabanal y ella lo desmiente: “Ya no me vinculen con él”

Luego que Eduardo Rabanal asegurara a un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ que está en conversaciones con Paula Arias para retomar su relación, la bailarina se comunicó con Magaly Medina y no dudó en negarlo. Y no solo eso, pidió que no la vinculen más con el futbolista porque está soltera y sin deseos de una reconciliación.

A través del hilo telefónico, el deportista le dijo al ‘urraco’ que muy pronto Paula Arias saldrá a hablar, dando a entender que estarían próximos a ser pareja nuevamente.

Magaly Medina no pudo ocultar su enojo y despotricó contra Paula Arias, resaltando que no se valoraba como mujer. De pronto, entró la llamada de la cantante, quien muy mortificada aclaró las palabras de su expareja.

Paula Arias señaló que, en efecto, Eduardo Rabanal le escribe para retomar la relación, pero ella no quiere saber nada del tema.

“Estoy demasiado incómoda. Yo ni siquiera he tenido tiempo como para ver lo que se habla, lo que se dice, los titulares, todo lo que está saliendo a raíz de lo que él ha subido (en su Instagram). Quiero aclarar que yo no he regresado con él. Yo sigo sola, voy a estar soltera, me estoy dando un tiempo para mí, para mi familia, para mi trabajo”, indicó la cantante.

Paula Rabanal asegura que no quiere saber nada de Eduardo Rabanal.

Consultada por si ha llegado a hablar por teléfono con Eduardo Rabanal, Paula indicó que sí, pero fue por temas laborales. Sin embargo, tras dar por concluida la sociedad que tenían con su productora, la comunicación terminó.

“En estos momentos yo no tengo nada absolutamente que decir, que hablar de él o de terceras personas. Lo que él suba, haga, lo que él quiera realmente decir en sus redes sociales (es su problema). No te voy a negar que sí está ahí, quiere como sea, por amistades, o por hasta en familia, otra vez reunirse, hablar, y como que reconquistarme y todo eso, pero yo ya tomé una decisión. Yo estoy tranquila”, dijo la salsera, quien remarcó que no quiere volver a hablar del futbolista, pues “no solamente afecta mi trabajo, también afecta en mi vida familiar”.

Magaly Medina continuó despotricando contra el deportista, por dar a entender que tenía en sus manos a Paula Arias y que muy pronto iban a regresar. “Sí, obviamente que me manda mensajes, me manda frases, pero una cosa es lo que él desea hacer, lo que él desea expresar para que yo vea, o para que yo regrese. Lo que él haga, a mí ya no me interesa, por favor, ya no me vinculen con él, yo estoy tranquila, estoy con mi gente. En estos momentos estamos trabajando, ni siquiera hemos tenido tiempo de estar con la familia, estoy también sobrecargada de todo esto”, indicó.

Paula Arias aclaró también que sus publicaciones no tienen nada que ver con Eduardo Rabanal, y que solo sus seguidores saben que siempre publica fotos motivadoras, no es reciente.

Eduardo Rabanal confiado en que retomará su relación con Paula Arias

El deportista brindó declaraciones a un reportero de Magaly TV La Firme, y no dudó en decirle que está en conversaciones con Paula Arias. El futbolista dejó entrever que regresaría con la líder de Son Tentación, y que muy pronto ella saldrá a hablar de ello.

Reportero: ¿Cómo estás con Paula (Arias), has vuelto con ella o no?

Rabanal: No, todavía, pero estamos ahí. Ella (Paula Arias) va a salir a hablar en unos días, seguro.

Reportero: O sea, sí están en conversas para volver.

Rabanal: Estamos normal, mano (hermano).