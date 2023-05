Angie Jibaja asegura que Magaly Medina no investiga bien: “Patina a cada rato”

Angie Jibaja se presentó en el programa de YouTube del periodista Álvaro Pérez, donde se refirió a Magaly Medina. Aunque no quiso decir su nombre y apellido, dejó muy claro que se trataba de ella. La modelo señaló que, en efecto, ella ha cometido errores, pero la periodista ha dado una mala información de su caso.

Te puede interesar: Magaly Medina criticó reunión de esposas de futbolistas peruanos: “Me parecen patéticas”

En otro momento, le recomendó que investigue bien y ejerza mejor su papel de periodista. Además, señaló que ha tenido la oportunidad de meterla presa, pero no lo ha hecho porque no es mala persona.

“Es una persona que es una mala influencia, lo que dice sí es sí y lo que no es no. Debería ejercer su papel de periodista e investigar a fondo un tema tan delicado, tan sensible, como era en mi caso, no quiero (decir quien es), pero tiene la boca bien grande”, indicó Angie Jibaja, resaltando que han cometido muchas “negligencias” con ella.

Te puede interesar: Magaly Medina cuestionó a Paolo Hurtado por lucirse con sus hijos tras ampay con Jossmery Toledo

Angie Jibaja se refirió a la vez que pudo meter a la cárcel a Magaly Medina, pero no lo hizo porque lograr llegar a un acuerdo. La chica de los tatuajes habló del supuesto ampay que la periodista tenía sobre ella, donde aparecía tomando en el Rímac. Sin embargo, no se trataba de ella. Después de conversar, terminaron negociando y todo se solucionó ahí.

“Hace tiempo cuando Guerrero la metió presa, me sacan un ampay en el Rímac chupando.... (Yo) estaba con Santa Mónica, que ni siquiera podía salir de viaje sin pedir permiso, con régimen que te ponen, libertad condicional. ¿Yo en el Rímac? Veo las imágenes y no era yo, era una chica que se parecía a mí, qué tal sembrada”, dijo la modelo, quien no dudó en burlarse sobre el tema.

Te puede interesar: Magaly Medina indignada con Makanaky: “Es un impresentable, no sé por qué anda suelto por las calles”

“Yo nunca le deseo la cárcel a nadie, tengo un código. No pongo denuncias, nada, pero en este momento, yo estaba entre la espada y la pared, una amiga me decía ‘tú no eres mala, no le vas a meter presa’. Me pagó, negociamos y tuvo que pedirme disculpas”, detalló.

Angie Jibaja arremete contra Magaly Medina.

Angie Jibaja dice que Magaly Medina alimenta el odio en la gente

La modelo indicó que la conductora no sabe lo que sucede realmente con los casos que investiga, es por ello que muchas veces “patina”.

“Debería investigar bien los temas en el fondo, no sabe las cosas que pasan, patina a cada rato. Conmigo ha patinado, yo todo tengo pruebas. Pronto (pienso mostrarlas). Lamentablemente, ella está alimentando el odio en la gente y de una imagen ella construye un mundo, dice que estuve en barracones, ¿qué barracones? Era la avenida Canadá”, dijo entre risas.

Consultada por si hace un mea culpa sobre los problemas en que ha estado envuelta, Angie Jibaja indicó que ella nunca ha negado que es adicta, pero lo puede dejar cuando se lo propone.

“Yo nunca he dejado de decir que tengo una adicción, pero yo he salido varias veces. Ahora estoy limpia”, remarcó.