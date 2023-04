Roberto ‘Chorri’ Palacios evade las preguntas de la reportera de ‘Amor y Fuego’ y se va corriendo

Roberto ‘Chorri’ Palacios evade preguntas de ‘Amor y Fuego’ y se va corriendo. | Amor y Fuego.

Roberto ‘Chorri’ Palacios no tuvo mejor idea que irse corriendo al ver las cámaras de ‘Amor y Fuego’. El programa de Willax TV dio a conocer que en ningún momento quiso hablar con ellos.

En su reciente edición, el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre tiene como protagonista al exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios, quien ha sido captado en varias oportunidades siéndole infiel a su pareja.

Como se recuerda, la última vez, ‘Magaly TV La Firme’ difundió un ampay donde se ve al deportista en escenas comprometedoras con otra mujer, a solo días de casarse con Karla Quintana, la madre de sus hijos.

Pese a ello, la pareja del exfutbolista no duda en perdonarlo, causando gran sorpresa en propios y extraños. Esta fue una de las consultas de la reportera, que también se echó a correr detrás de él.

“Finalmente, con tu esposa, ¿cómo haces para que te perdone”, preguntó la periodista, mientras él continuaba acelerando el paso.

El deportista ya se había negado a hablar con el equipo de ‘Amor y Fuego’. Durante un evento, Roberto Palacios brindó declaraciones a otros medios, pero dejó en claro que no hablaría para el programa de Willax TV.

“Yo te pedí respeto hace rato y no lo hiciste (...) Está bien. es tu trabajo, yo te entiendo, pero si yo no quiero hablar, no me tienes que porque obligar (...) Solamente te digo, hay formas de conversar.”, dijo muy enojado.

Roberto Palacios se enfrentó a reportero de 'Amor y Fuego'. (Crédito: GLR)

No descarta tomar medida legales contra Magaly Medina

En otro momento, Roberto ‘Chorri’ Palacios fue consultado sobre su matrimonio. El deportista indicó que todo estaba bien y que hay muchas cosas que no son ciertas. Esto en referencia al ampay de Magaly Medina, donde se ve al exfutbolista con otra mujer que no es su esposa.

“Yo no he tocado en ningún momento el tema, eso lo verán mis abogados porque de mi me boca no ha salido, no sé quién lo habrá comentado. Mis abogados están viendo ese tema, especialmente con las personas que salieron a decir cosas que muchas no eran ciertas y ya no voy a hablar más”, dijo a La República.