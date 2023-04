Delegado de Alianza Lima afirmó que es “antirreglamentario” que se juegue el Sport Boys vs Universitario en el Monumental

'Tito' Ordoñez afirmó que es antirreglamentario que el partido se juegue en el estadio Monumental.

Universitario y Sport Boys jugarán el sábado 29 de abril a las 15:00 horas por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro ‘rosado’ cambiará de localía y enfrentará a la ‘U’ en el estadio Monumental, recinto de los ‘cremas’. Héctor Ordóñez, delegado de Alianza Lima, aseguró que esta decisión no se ajusta a las normas del campeonato.

“Eso es algo absolutamente antirreglamentario. El artículo 5 indica que la condición de local es irrenunciable. También indica lo siguiente: si tú juegas de local y tienes tu estadio principal y vas a enfrentar a un rival que tiene el mismo estadio principal, tienes que ir a tu sede alterna”, sostuvo en una entrevista para ‘Fútbol como Cancha’.

“Si Boys va a jugar en el estadio Monumental de Ate ante Universitario, tiene que cambiar de sede. También agrega una situación: manifiesta que si ambas partes se ponen de acuerdo y la Liga autoriza el partido se podría dar. En este caso, los dos equipos se pueden poner de acuerdo, pero la Liga no puede autorizar una situación así”, afirmó.

Además, ‘Tito’ Ordóñez explicó el motivo principal para que no se de el encuentro entre ‘rosados’ y ‘cremas’: “El artículo 5 también indica que tiene que haber imparcialidad y el equilibrio de disputas. No existe un equilibrio de disputas si un club va a ser beneficiado de jugar de local cuando no le corresponde”.

Con golazo de Gino Peruzzi y doblete de Hernán Barcos, el equipo de Guillermo Salas derrotó de visita al 'poderoso de Alto Mayo'. (Video: Liga 1 Max).

Ordóñez explicó la situación de Christian Cueva

El delegado del conjunto ‘íntimo’ también se refirió a la expulsión de ‘Aladino’ frente a Unión Comercio. ‘Tito’ Ordóñez afirmó que tiene las pruebas suficientes para que se le quite la sanción al volante peruano. Asimismo, mencionó el motivo del pedido de reprogramación del partido ante César Vallejo.

“Tengo la esperanza que se pueda revertir la sanción a Christian Cueva. Lo que pasa es que muchas veces, en un estadio bastante chico, nosotros tenemos contacto con el jugador. Cueva me manifestó que no había dicho absolutamente nada que merezca una sanción de expulsión”, declaró.

Ordóñez contó como fueron enterándose de los hechos durante los últimos minutos del encuentro: “Después, nos fuimos enterando, a través de los minutos, lo que había ocurrido. Aparentemente, el cuarto árbitro Wilmer Espinoza debió haber tenido una confusión. Ya faltaban pocos minutos, también se sabe por el periodista que estuvo cubriendo partido. De ahí hablamos con el delegado del partido”.

“La primera prueba que tenemos y que prioriza el club Alianza Lima es lo que manifiesta el jugador, al que creemos al 100%. El segundo punto es lo que dijo el señor ‘Pepe’ Ramos, que está ubicado en esa zona, y lo que dijo el delegado del partido”, relató.

'Aladino' vio la roja por supuesto reclamo al cuarto árbitro. (Video: Liga 1 Max).

“En el informe del árbitro, no dice agresión verbal, sino denunciar palabras soeces. El delegado me dijo que no hubo ningún insulto. Yo me acuerdo que hubo casos como el de ‘Kukín’ Flores y en la definición del campeonato 2010. En esa final expulsaron a Gustavo Rodas y que después la justicia anulará su sanción”, explicó.

Finalmente, Ordóñez dio las razones de su reclamo para el cambio en el compromiso ante los ‘poetas’: “Acá hay una situación, que nosotros hemos sido muy afectados con la programación de los partidos en horarios inapropiados. No nos dan descansos apropiados. Por ejemplo, lo que ocurrió el último fin de semana con Unión Comercio. Jugamos el jueves en la noche el partido y terminó a las 12 de la noche en horario peruano. Mientras salíamos de la zona de vestuario e íbamos al hotel, terminamos a las 3 de la mañana”.