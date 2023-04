Mecnun Giasar, coreógrafo del ‘Motomami Tour’ de Rosalía, canceló su visita a Perú porque asegura que recibió amenazas en su contra

Mecnun Giasar canceló su visita a Perú por amenazas en su contra. (Instagram)

Mecnun Giasar era uno de los invitados internacionales del Festival Pura Calle 2023 que se realizará del 5 al 7 de mayo próximo en el Parque de la Exposición. El reconocido coreógrafo del Motomami Tour de Rosalía iba a pisar suelo peruano para ser parte de los Master Class en el que iba a enseñar las coreografías oficiales del show de la española y que ahora se replican en TikTok.

Sin embargo, poco antes del anuncio de su llegada se desató toda una polémica, pues el experto en baile salió en sus redes sociales a acusar al youtuber peruano Ioanis Patsias, más conocido como iOA, de no respetar los derechos de autor y replicar todo el show de Rosalía en un evento en Lima. Incluso, aseguró que tomaría medidas legales en contra de él.

El anuncio de su llegada llamó la atención y muchos se preguntaban podría existir un encuentro entre el coreógrafo y el influencer peruano. Sin embargo, esto no se dará debido a que el bailarín canceló su presencia en Perú.

Infobae se comunicó con Vania Masías, quien reveló que Mecnun Giasar decidió dar un paso al costado en su participación en el Festival Pura Calle 2023 a solo dos semanas de iniciarse el evento.

“Hoy vamos a anunciar que Mecnun no viene. Mecnun, ha cancelado, con dos semanas de anticipación. Le hemos dado un adelanto y estamos esperando que devuelva ese adelanto”, comentó la coreógrafa nacional.

Mecnun Giasar no llegará al Festival Pura Calle 2023.

Por otro lado, señaló que Giasar ha explicado que su decisión se debe a que no se siente seguro en Perú, pues asegura que ha recibido amenazas por parte de los fanáticos de iOA.

“La cosa está muy fea y sí, efectivamente él apela a que ha tenido amenazas por parte de los fans de iOA. Se siente amenazado y que por eso cancela con dos semanas de anticipación al Festival Pura Calle. Lo cual en 10 ediciones nunca nos ha pasado, con ningún coreógrafo internacional. Hemos traído a gente de muy alto nivel y nunca en la vida nos ha pasado esto”, agregó Vania Masías.

Sobre el show de iOA replicando ‘Motomami Tour’

En otro momento, Vania Masías dio su opinión sobre la polémica que envuelve a iOA y Mecnun Giasar. La peruana aclaró que como artistas del baile hay derechos que se deben respetar como cualquier otra creación que se desee replicar.

“Siempre y cuando paguen los derechos (se puede replicar). (...) Es sumamente serio el poder replicar un espectáculo completo, sin autorización. Yo entiendo que iOa tenía autorización, de alguna forma ahí es donde se da el debate”, expresó al inicio en conversación con Infobae.

Asimismo, recalcó que el pago de autorizaciones no es un tema a debatir. “¿Si se necesita autorización? Sí, se necesita. ¿Se necesita pagar los derechos? Por supuesto que tiene que pagar los derechos, es un hecho. Una coreografía tiene derechos de autor y más el concepto de una coreografía, eso es un hecho, nadie puede decir que no, hay un tema que se paga por derecho”, comentó

Vania Masías habla del show de iOA.

Incluso señaló que el youtuber peruano se habría encargado de no tener problemas legales de este tipo. “Acá creo que el debate está en que iOA efectivamente ha hecho los pagos debidos y por eso es que salió a hacerlo, no tengo mayor conocimiento del tema, sé que es su postura. Pero no he ahondado mucho en los detalles. Tiene que haber mucho respeto al sello de autor”, remarcó Masías.

Finalmente, aclaró que Mecnun Giasar no es el único coreógrafo del Motomami Tour de Rosalía, sino que existe un equipo liderado por una compañía que se ha encargado de crear todo este concepto que se ha presentado en cada uno de los conciertos de la española.

“Mecnun no es el coreógrafo exclusivo de Motomami tour, aclaración con eso. Él ha hecho alguna de las coreografías, pero no es el coreógrafo oficial, no lo es. Hay varios corógrafos y hay una compañía específica que se ha encargado de todo el concepto de Motomami”, finalizó sobre el tema.