Stephanie Cayo envió mensaje a ‘Amor y Fuego’ por pregunta sobre Maxi Iglesias: “No me gusta sentirme agredida”

Stephanie Cayo se pronunció tras imágenes de 'Amor y Fuego', en donde se la ve fastidiada por pregunta sobre Maxi Iglesias. Instagram.

Stephanie Cayo está en el ojo de la tormenta, luego que ‘Amor y Fuego’ emitiera imágenes en donde se la ve fastidiada con un reportero del programa, quien le preguntó si su relación con Maxi Iglesias había llegado a su fin. Tras recibir críticas por el desplante, la actriz peruana se pronunció en redes sociales.

Te puede interesar: Stephanie Cayo se enojó con reportero que le preguntó por Maxi Iglesias: “Qué falta de respeto”

A través de sus historias de Instagram, la artista nacional compartió una reflexión de Fiorella Chirichigno, modelo que arremetió contra ‘Amor y Fuego’ y otros programas de espectáculos en Instagram. “Les han metido en la cabeza que por ser pública se pueden meter en tu vida privada”, decía su publicación.

Tras ello, Stephanie Cayo grabó varias historias de Instagram para defender su posición.

“Mi amiga, la china, tiene mucha razón en las cosas que ha puesto en su vida. ¿Saben qué es lo más fácil? Juzgar es lo más facilito. Ahorita me están juzgando cómo estoy hablando, lo que me he puesto, cómo me veo, están juzgando a la persona que tienen al lado. ¿Por qué? Porque te hace sentir protegido y lo único que estás haciendo es limitándote”, señaló en un inicio.

La menor de la familia Cayo continuó reflexionando: “Nosotros nos hacemos prejuicios a lo largo de la vida proque no estamos seguros de quiénes somos realmente, de cuál es nuestra naturaleza, qué defendemos. Cuando te das cuentas que te conoces y te sientes bien con quien eres, no necesitas estar juzgando nada, ni teniendo prejuicios”.

Stephanie Cayo evitó responder si terminó su romance con Maxi Iglesias. (Willax TV)

Stephanie Cayo explicó su reacción

La protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar” se refirió al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, resaltando que reaccionó de esa forma porque se sintió “asediada” por el reportero de Willax TV.

“A mí me preocupa lo que la gente le parece normal. ¿Le parece normal que una persona pública tenga que ser asediada o tenga que recibir momentos incómodos, agresivos, abusivos? Porque son cosas abusivas… cuando una persona no quiere algo y hay otra que no respeta sus límites saludables, eso me parece que no es normal. No es normal ser intrusivo con otra persona”.

Stephanie Cayo se defendió de las críticas por enojarse con reportero de 'Amor y Fuego'.

Stephanie Cayo añadió que no estaba en la obligación de responder las preguntas del hombre de prensa, pues ella no había decidido en ningún momento hacer un pronunciamiento público.

Te puede interesar: Reporteros de ‘Amor y Fuego’ fueron agredidos por grabar besos entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

“Una persona pública no está trabajando todo el tiempo. Por eso es fácil decir que esa persona es una tonta, que se cree esto, que se cree diva o diosa, pero no se han parado a pensar qué ha pasado, cómo le han hecho sentir, qué sucedió. Hay que ponernos a pensar qué ha pasado para emitir cualquier juicio”, manifestó.

Finalizó con el siguiente pedido: “Soy una persona que pone sus límites saludables muy claros, en mi vida lo he hecho así siempre. Cuando uno se conoce, lo hace y sabe con qué se siente cómoda y con qué no. Les pido que, por favor, respeten mis límites. No me gusta sentirme agredida, que sean invasivos conmigo en momentos que no estoy trabajando. No me gusta que vengan extraños con cámaras encima a filmarme. No, yo no quiero ser la persona que son abusivos con ella. No me parece bien, me parece una falta de respeto”.