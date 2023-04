Memes y reacciones por el radical cambio físico de Mark Vito: “Así se ponen solteros”

Fuente: Tiktok

Mark Vito, el exesposo de Keiko Fujimori, sorprendió a los usuarios al abrir una cuenta en TikTok, consiguiendo en su primer día más de 20 mil seguidores. En su primera publicación, el empresario mostró su radical cambio físico junto al siguiente mensaje: “A pesar de todo, me volví más fuerte”. De fondo, sonaba “Not Afraid” del rapero Eminem.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los cibernautas resaltaron que la inesperada transformación de Mark Vito Villanella se da luego de separarse de la lideresa de Fuerza Popular. En junio de 2022, se anunció el fin de romance tras 12 años de matrimonio y dos hijas de por medio.

“Pensé era uno de Esto es Guerra”, “Muere un romántico, nace un espartano”, “Así se ponen cuando están solteros”, “¿Qué cosa? Pensé que era Pancho Rodríguez”, “Cuando se trabaja se ve el resultado”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la red social.

Incluso, hubo quienes lo compararon con Jean-Claude Van Damme, actor de películas de acción. “No creo que tanto. Gracias”, respondió la expareja de Keiko Fujimori.

Cibernautas reaccionan al video de Mark Vito, expareja de Keiko Fujimori. (TikTok)

En Twitter, la historia fue la misma. Los usuarios compartieron memes sobre el último video de Mark Vito en TikTok.

Sin embargo, también le recordaron que está siendo investigado por delitos de organización criminal en modalidad de lavado. En tanto, su exesposa Keiko Fujimori— actualmente investigada por el caso Cócteles —es señalada por la Fiscalía como integrante del brazo político de una organización criminal liderada por Fidel Ramírez junto con Pier Figari, su exasesor.

Conductoras de ‘América Hoy’ elogiaron su físico

Janet Barboza y Ethel Pozo no dudaron en comentar sobre las recientes imágenes de Mark Vito. La más impactada por su musculatura fue la popular ‘Rulitos’, quien no perdió la oportunidad para dejarle en claro al empresario que está soltero y que, al igual que él, le apasiona el deporte.

“¡No lo puedo creer! Me he quedado con la quijada en el estómago, Mark Vito es otra persona, volvió a nacer. Sin duda, tiene motivación. Cuando alguien se separa uno va deprimirse, pero Mark regresó con musculos nuevos, ¡y con cabello! Yo no sé si está soltero o si está con pareja, pero miren esos tríceps, una acá se cuelga. ¿Por qué son así los hombres? Cuando están casados se dan al abandono, al vida no es justa”, mencionó en ‘América Hoy’.

Janet Barboza elogió el cambio físico de Mark Vito. (América TV)

Por su parte, Ethel Pozo mencionó: “Yo pienso que está así porque está soltero. Cuando está en pareja, uno come pollito a la brasa”. Asimismo, resaltó que Keiko Fujimori no se queda atrás, ya que también ha sorprendido al público con una figura renovada. “Keiko también está regia, también se cuida”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.