Patricia Benavides no realizó su maestría ni doctorado en la Universidad Alas Peruanas, según rector de la casa de estudios

Fiscal Patricia Benavides no ha hecho pública la ubicación de sus tesis.

Además de los cuestionamientos por su accionar a cargo del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, viene siendo criticada por no compartir la ubicación ni el contenido de las tesis que utilizó para lograr sus grados de maestría y doctorado. Si bien estos habrían sido evaluados por la Universidad Alas Peruanas, la casa de estudios ha negado que ella haya llevado cursos en dicho establecimiento.

El rector de la universidad no licenciada por Sunedu, Alejandro Cruzata, aseguró que Benavides fuer parte del estudiantado entre el 2008 y 2009, pero que no llevó los cursos de posgrado en Alas Peruanas. “Esta exestudiante hizo su maestría no en la Universidad Alas Peruanas, e hizo su doctorado no en la Universidad Alas Peruanas”, dijo en una conferencia de prensa en que recalcó que la institución no la ve como una fiscal, sino como una exalumna.

Según Cruzata, los estudios de maestría y doctorado se desarrollaron en la Universidad San Martín de Porres entre los años 1994 y 1995 y 2001 y 2002. Si bien Benavides sí ha formado parte de la plana estudiantil, la universidad señala que dichos cursos son parte de un programa de actualización que la hoy fiscal de la Nación debía llevar para obtener el título muchos años después de haber completado la malla curricular.

Patricia Benavides obtuvo el grado de doctora con un trabajo titulado “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”. (Expreso)

El rector de la Universidad Alas Peruanas recalcó que en el pasado se estaba permitido que los estudiante lleven cursos en otras casas de estudio y sustenten sus tesis una diferente. Es así que en la UAP, Benavides habría cursado tesis 1, tesis 2, tesis 3 y tesis 4. Para el caso llevó otros cursos de actualización, “pero no son cursos propiamente del programa de maestría o doctorado. Son para nivelar o actualizar”, señaló el rector.

Tesis inubicables

A finales de marzo, la Universidad Alas Peruanas indicó que las tesis de la hoy fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habían desaparecido. “Hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder localizar la tesis y no la hemos localizado. (...) debe existir, pero en todo caso podrías pedírsela a la propia fiscal”, indicó el secretario general de la universidad cuya licencia de Sunedu ha sido negada.

“La pensión de alimentos según la nueva legislación civil en el Perú” habría sido el ´titulo de la tesis presentada por Benavides para obtener el grado de magíster. La tesis de doctorado, en tanto, se tituló “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas” , y fue expuesta en diciembre de 2009, según Sunedu. Sin embargo, al cierre de esta nota se desconoce el paradero de dichas investigaciones.

La Universidad Alas Peruanas ha confirmado la desaparición de la tesis de Patricia Benavides.

Desde el Ministerio Público se ha dispuesto abrir una investigación contra la casa de estudios. Esta tendrá una duración de 60 días y se menciona el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad al no entregar la tesis doctoral de Patricia Benavides. Los cuestionamientos sobre la existencia de los documentos aumentaron cuando los jurados negaron recordar la sustentación de las mismas.

Desde el Congreso de la República, la parlamentaria Susel Paredes ha deslizado la idea de que las investigaciones de Benavides habrían sido plagiadas. “En mi equipo dijimos: ‘¿por qué están diciendo eso?, vamos a verificar’. Otra cosa que nos hizo pensar es que [Benavides] estudió en la Universidad de Lima, hizo los estudios de maestría y doctorado en la San Martín y, con esos certificados, se va a la UAP a hacer una especie de curso de titulación”, señaló.