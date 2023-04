Leonard León tiene impedimento de salida del país por deuda de pensión de alimentos a Karla Tarazona

Leonard León tiene impedimento de salida del Perú.

Leonard León y Karla Tarazona no tienen una buena relación de padres y es que en más de una oportunidad la conductora de televisión ha evidenciado la poca presencia del cumbiambero en la vida de sus hijos. Además, de no pasar tiempo con ellos, tampoco cumple con la pensión que debería pasarle mensualmente.

Según se ha podido conocer, en el 2014 la justicia dispuso que el cantante le dé a Karla Tarazona una manutención de 3 mil soles mensuales para los dos niños que tienen juntos. Pero, la deuda ha crecido durante los años y hasta el momento le viene debiendo un total de 78 mil soles de devengados, según contó la propia modelo.

Por ello, entabló una demanda de impedimento de saluda del país en contra del padre de sus hijos hasta que este pueda garantizar que pagará las pensiones que tiene pendientes. Como se conoce, en más de una oportunidad Tarazona ha revelado que además de no cumplir con la cuota mensual, León no está pendiente de los menos ni mucho menos los visita o comparte tiempo con él

Fue así que este miércoles 12 de abril, el 16 Juzgado de Familia a cargo de la jueza Clara Peña, emitió la decisión de dictar impedimento de salida en contra de Leonard León.

“Se dispone el impedimento de salida del País del Co-demandante Leonard Alfredo León Tello, mientras no ofrezca garantía suficiente para el cumplimiento de la obligación alimentaria a favor de sus hijos, la que podrá ser ofrecida en cualquier modalidad sea real o personal que cumpla con su finalidad, debiéndose oficiar a la Policía Judicial con tal fin”, se lee en el documento al que tuvo acceso Trome.

Karla Tarazona molesta con Leonard León por acusarla de no dejarle ver a sus hijos. (Foto: Instagram)

Frente a esta noticia, ni Karla Tarazona, ni el propio Leonard León se han pronunciado. Ambos se mantienen en silencio, pero ya habrían sido notificados con la decisión de la jueza.

Leonard León le celebró ostentosa fiesta a su última hija

A fines de marzo de este año, la hija de Leonard León y Olenka Cuba cumplió 4 años de edad. La pareja decidió celebrarle por todo lo alto el cumpleaños a la menor, por ello, no se midieron en gastos y sorprendieron al mostrar en redes sociales todos los detalles de la fiesta.

Este hecho generó todo tipo de críticas. Una de las primeras en salir a cuestionarlo fue Magaly Medina. La conductora de espectáculos señaló que era una irresponsabilidad hacer una celebración tan grande y costosa cuando tiene una deuda pendiente con sus otros hijos.

“Le celebró el cumpleaños y la bautizó con una fiesta que él pagó porque su esposa Olenka Cuba creo que no trabaja en nada. Tiene plata para hacer fiesta, pero no para la alimentación, colegio y demás gastos de sus hijos mayores (...) 78 mil soles le debe a Karla por devengados. Según el abogado, no visita a los chicos desde diciembre del 2021″, indicó.

Leonard León fue criticado por festejar el santo de su hija con Olenka Cuba.

Ante ello, Leonard León salió a defenderse en su cuenta de TiKTok y aseguró que si fuera una persona irresponsable no estaría libre. “Si yo fuera un irresponsable, si yo faltara a mis deberes, si no cumpliera con lo establecido, hace rato estaría en la cárcel, pero no es así porque aún no se logra probar muchas cosas (...) Muy fácil es hablar y decir tantas mentiras. Por mi parte, (mi versión) no la escucharán siempre porque yo decidí dedicarme a la música. Estos temas los solucionaré en el Poder Judicial”, finalizó.