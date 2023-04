Magaly Solier fue atropellada al intentar entrar a la casa de su expareja para ver a sus hijos

Magaly Solier fue atropellada en Huanta cuando intentaba ingresar a la casa de su expareja Erick Plinio. ATV / Magaly TV, La Firme

Magaly Solier en su peor momento. La actriz peruana fue captada intentando ingresar a la fuerza a la vivienda de Erick Plinio, su expareja y padre de sus dos hijos, en Huanta, departamento de Ayacucho. Al cruzar la calle, y en aparente estado de ebriedad, fue atropellada por una mototaxi.

El último lunes 10 de abril, ‘Magaly TV, La Firme’ emitió fuertes imágenes donde se ve a la aclamada protagonista de ‘La Teta Asustada’ desesperada por entrar a la casa de su expareja para ver a sus pequeños. “¡Esto es mío!”, gritaba bajo los supuestos efectos del alcohol, mientras que Plinio hacía de todo para evitar su pase.

Al verse impedida de ver a sus hijos, Magaly Solier decidió esperar a las afueras de la vivienda de su expareja. Cruzó la pista en reiteradas ocasiones, sin importarle la presencia de autos y buses. En un determinado momento, una mototaxi pasó por encima suyo, dejándola inconsciente en el suelo.

Magaly Solier fue impedida de ingresar a la casa de su expareja.

Un efectivo policial presenció el accidente de Magaly Solier y fue en su auxilio. “La señorita se ha accidentado, está en estado etílico, le ha chocado la cola de la moto cruzando la pista. La ha hecho caer”, contó el agente mientras documentaba lo ocurrido.

El Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en conjunto con la Compañía de Bomberos, trasladaron a la artista nacional al Hospital Regional de Ayacucho. Según fuentes cercanas, la actriz se retiró del nosocomio y su paradero es desconocido.

Trascendió que el conductor implicado y su mototaxi, cuya placa es 3527-21, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones correspondientes.

Magaly Solier fue denunciada

Debido al escándalo ocurrido en los exteriores de su vivienda, Erick Plinio Mendoza denunció a Magaly Solier por violencia familiar (agresión física y psicológica) en contra de él y de sus menores hijos.

Magaly Solier fue denunciada por Erick Plinio, padre de sus hijos.

Tras ver las imágenes de Magaly Solier, la conductora de ATV se mostró preocupada por el estado de salud de la actriz e hizo un llamado de atención a las autoridades locales.

“Es una lástima, No sé qué autoridades pueden intervenir para darle ayuda a una persona, que por cierto no quiere la ayuda. Por eso, hasta ahora ella no se puede recuperar. Ha perdido la custodia de sus hijos que tiene en dos relaciones diferentes. Yo creo que alguien, alguna institución o sindicato de actores, debería convencerla de someterse a un tratamiento de rehabilitación o psicológico. No puede seguir así, algo malo le pasará en uno de estos días. Lo lamentamos, es una mujer que tiene talento”, mencionó Magaly Medina.

Recordemos que esta no es la primera vez que Magaly Solier protagoniza un escándalo. A fines de marzo, fue vista con el rostro desfigurado en un hospital de San Juan de Miraflores. Discutió con el personal médico y huyó del centro de salud, dejando desconcertados a los pacientes y enfermeros. Finalmente, fue internada en el Hospital Carrión del Callao.

“Según el primer informe médico de la tomografía que le han hecho, ella tiene el maxilar superior roto (...) ella necesitaría un implante de titanio en la parte del maxilar”, fue lo último que se supo sobre su estado de salud, según las fuentes de la ‘Urraca’.