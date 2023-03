Magaly Solier apareció con el rostro desfigurado tratando de escapar de un hospital

Magaly Solier aparece en hospital con el rostro desfigurado. ATV

Magaly Solier es una actriz y cantante ayacuchana que construyó una sólida carrera en el cine. Con su ópera prima ‘La Teta Asustada’ ganó varios premios e incluso fue nominada a los premios Oscar en Hollywood. Sin embargo, en los últimos años se alejó de los reflectores, y todo indica que su vida personal no pasa por un buen momento.

Este martes, la artista fue vista en el hospital María Auxiliadora, en el distrito de San Juan de Miraflores. Apareció con la mitad del rostro lleno de hematomas, lesiones en el ojo y raspones en los brazos.

Según testigos, llegó a las 8 a.m. al centro médico. Su primera versión es que sufrió un accidente con su bicicleta, por lo que le urgía ser atendida. Pero cuando parecía que se quedaría para ser atendida, tuvo un arranque de ira y eso impidió que pueda ser atendida por los médicos y enfermeras.

Solier llegó con el rostro totalmente golpeado. Pero le dijeron que tenía que esperar hasta el mediodía para que el oftalmólogo la evalúe. Al ver que llegaban los periodistas, la actriz empezó a sentir desesperación y empezó a caminar sin dirección fija, recorriendo otros ambientes del nosocomio, vociferando contra quienes intentaban detenerla.

Magaly Solier reaparece con varios golpes en el rostro

En un momento, Magaly discutió con el personal del hospital y terminó rompiendo su receta médica. Según un médico cirujano consultado por ATV, Solier tiene varias fracturas en el rostro y debía ser intervenida. “No me voy a operar, no quiero”, gritaba a quienes intentaban detenerla.

Algunas personas que la acompañaron también se mostraron desconcertadas. Finalmente, la artista se pudo retirar del lugar.

Antecedentes de problemas

En julio del 2022, Magaly Solier apareció en todas las portadas por un problema familiar. En un momento hizo una grave acusación contra el padre de sus hijos, Erick Plinio. La actriz indicó que su expareja hizo que abortara a la hija que llevaba en su vientre debido a sus golpes.

“Me quitó el motor de mi vida porque él mató a mi hijita en mi vientre. Me empujó, hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idiota, solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé en una caja de fósforos cuando aborté de tanto golpe, que hable, que diga, dónde demonios lo ha enterrado a ese bebé”, contó entre lágrimas.

Erick Plinio desmiente a Magaly Solier, madre de sus hijos. (Foto: Composición)

En esa oportunidad, la ayacuchana también acusó a Plinio de querer asesinarla hasta en tres oportunidades.

Poco después, su expareja salió a decir su verdad y señaló que Solier estaba bajo los efectos del alcohol. En entrevista con Magaly Medina, aseguró que la madre de sus hijos dio “declaraciones jaladas de los pelos”, que nada tienen que ver con la realidad.