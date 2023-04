Poder Judicial confirma prisión preventiva contra Biberto Castillo, exmiembro del “gabinete en las sombras”

Biberto Castillo, exasesor del expresidente Pedro Castillo.

Biberto Castillo, quien fuera parte del llamado ‘gabinete en las sombras’ que aconsejaba al expresidente Pedro Castillo durante su gobierno, permanecerá en la cárcel luego que el Poder Judicial rechazará el recurso de apelación que había presentado para dejar sin efecto los 30 meses de prisión preventiva que se le dictó por estar involucrado en una investigación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Con esta decisión en segunda instancia, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó el fallo que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había sacado el 14 de marzo pasado contra el exasesor presidencial. En esa línea, también desestimó los argumentos presentados por la defensa de Castillo que “no se presentó una hipótesis explicativa que justifique cesar la prisión preventiva, debido a que existen otros elementos de convicción que sustentan la privación de libertad”.

Así, en el fallo de la tercera sala no se acogió el punto explicado por el abogado de Biberto Castillo que trató de explicar que sí contaba con arraigo laboral porque su cliente trabajaba en la empresa BB Castillo & Asociados E. I. R. L.

“En principio, creo que [mi] defensa ha sustentado claramente respecto a los nuevos elementos de cese. Quiero manifestar, respecto al arraigo laboral, no entiendo por qué ‘no tengo’, si en realidad tengo tres. Era abogado independiente habilitado, cuando salgo del gabinete técnico del Despacho Presidencial, regreso a mi labor”, indicó Castillo León durante la audiencia del pasado 29 de marzo.

Añadió que laboró como gerente general en una empresa y luego ingresó a otra compañía como trabajador. “Hay una consecuencia de acciones, de hechos concretos, que consolidan mi arraigo laboral (…) He trabajado hasta el 2015 en el Legislativo y el Ejecutivo, no soy ningún improvisado”, aseguró.

Resolución que confirma la prisión preventiva de Biberto Castillo.

Sin embargo, la Fiscalía alertó que la mencionada compañía no estaba habilitada para ofrecer algún tipo de servicio.

“Así pues, para esta Sala Superior, es de recibo el fundamento plasmado por el a quo, toda vez que no se puede considerar como habilitada o vigente una empresa la cual no figura como tal en los registros, ya que no podría brindar servicios formalmente, así también no podría emitir boletas o recibos por honorarios, según sea el caso”, indica el fallo judicial.

Hay que señalar que, aparte de Biberto Castillo, quienes también se encuentran involucrados en el caso ‘gabinete en las sombras’ son Abel Cabrera, Salatiel Marrufo y el prófugo Alejandro Sánchez -dueño de la polémica vivienda en Sarratea (Breña) donde se denunciaron reuniones presidencial irregulares- forman parte de una presunta red delincuencial liderada por el expresidente Castillo.

Para Castillo y Marrufo se calcula un periodo de al menos doce años por los supuestos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión; por los mismos cargos, mientras tanto, se estima 19 años en contra de Sánchez y Cabrera.

Pedro Castillo dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

Asfixiar a Porky

Un documento de la Fiscalía de la Nación difundido reveló un texto enviado por Biberto Castillo, exasesor presidencial, al mandatario Pedro Castillo, denunciado constitucionalmente por liderar una presunta organización criminal.

En dicho mensaje, cursado a través de la aplicación Signal, el exconsultor de Palacio expresa la intención de “asfixiar” a ‘Porky’, como es conocido el electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Mi hermano, ya estoy operativo al 100″, inicia el mensaje de Biberto Castillo el 10 de octubre del 2022. “Maestro, hoy está conformado lo de la reunión con los alcaldes electos de somos (Somos Perú) Lima norte. Hay que tener cuidado con la estrategia de Porky vacador, hay que desbaratarlo. Hay que hacer que los sectores lo cierren”, continuó.