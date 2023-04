Cuántos negocios tienen Carolina Braedt y Bruno Vega y qué pasará con ellos

Carolina Braedt y Bruno Vega: los negocios que tienen juntos los esposos. (Instagram)

Carolina Braedt y Bruno Vega le pusieron fin a su relación de más de una década y posterior matrimonio hace unos días. Los seguidores de la influencer se quedaron sorprendidos al leer un post en el que señalaba que la pareja había decidido tomar distancia, pero que continuarían siendo amigos y socios.

Sin embargo, un nuevo escándalo se ha desatado, pues todo habría estado mal desde que la popular ‘Fashaddicti’ decidió viajar a París para un curso de moda, desde entonces señaló que conoció una parte de ella en otro país y le apenaba dejarlo. Pero, en las últimas horas se ha desatado una serie de rumores en los que la acusan de tener un nuevo romance en el país europeo y que ese habría sido el motivo de su decisión de separación.

Bruno Vega anunció el último martes que, al igual que los seguidores, él se sorprendió con la decisión y el post de su aún esposa y aseguró sentirse triste con esta noticia porque llevan 10 años de relación. Además, pidió respeto señalando que no volvería a referirse al tema. Sin embargo, además de crear una vida juntos, ambos también fundaron empresas que continúan vigentes.

¿Qué empresas tienen Carolina Braedt y Bruno Vega?

Según se puede ver en sus redes sociales, ambos formaron 4 empresas y se tratan de Rutina Café, Pirámides de Máncora, Attelina y Esthercita. Sin embargo, la última se encuentra fuera de vigencia.

Rutina Café

Carolina Braedt y Bruno Vega han demostrado su amor por el café en un espacio en Lima para sus seguidores. Rutina Café se inauguró en octubre del 2020, tiene poco más de dos años y ha logrado ganar gran popularidad. Cuenta con dos locales en Miraflores y San Isidro, próximamente abrirá una nueva sucursal en Real Plaza Salaverry. Según su descripción, además de vender café, ofrecen una experiencia con sus platos favoritos que han probado alrededor del mundo.

Rutina Café. (Instagram)

Pirámides de Máncora

La expareja también tiene un hospedaje en Máncora, Piura. Se trata de tres pirámides que se encuentran estratégicamente ubicadas, frente al mar y con un estilo rústico para salir de la rutina. También tiene espacios en común para disfrutar de días inolvidables. Igualmente, tienen espacios ideales para festejar cumpleaños, matrimonios y más.

Pirámides de Máncora. (Instagram)

Attelina

Carolina Braedt es amante de la moda, por lo que no podía faltar su propia marca de ropa. Attelina nació para mostrar un estilo minimalista y versátil. Sus diseños son completamente diferentes de lo comercial y probados por la propia influencer. Ella es la embajadora de su propia marca.

Attelina. (Instagram)

¿Qué pasará con los negocios tras el fin de su relación?

Aunque la pareja no se ha referido directamente sobre el futuro de sus negocios, en cada uno de sus comunicados sobre el fin de su relación, hablaron de lo que haría cada uno con las empresas que tienen juntos.

Carolina Braedt indicó que no hablaría de lo que pasó para que se separaran, pero que continuarían unidos como socios, por lo que se podría interpretar que no separarían los bienes y, pese a no estar como esposos, los negocios saldrían adelante.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo como socios y amigos. Los quiero mucho”, expresó.

Carolina Braedt confirma que se separó de Bruno Vega.

Por su parte, Bruno Vega señaló que, pese a la separación, continuará trabajando para su futuro como siempre lo ha hecho. Con ello, se podría deducir que seguirá al pendiente de los negocios y presente en Rutina Café, donde los seguidores aseguran que siempre está supervisando la calidad del servicio.

“Yo seguiré en lo mío, trabajando y construyendo con mucho esfuerzo mi futuro, como siempre lo he hecho desde los 16 años. No volveré a tocar este tema. Espero que entiendan y respeten mi decisión. Gracias por sus mensajes y preocupaciones”, señala parte de su comunicado.