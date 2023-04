Coreógrafo de Rosalía reclama a iOA por imitar show del ‘Motomami Tour’: “Ese es mi trabajo”

Coreógrafo de Rosalía hace reclamo a iOA | TikTok

El show del creador de contenido peruano Ioanis Patsias haciéndole un tributo a Rosalía dio la vuelta al mundo. Muchos usuarios alrededor del planeta celebraron que un show pueda realizarse con tanta exactitud y profesionalismo que incluso podían confundirlo con la verdadera Rosalía.

Pero aunque el recibimiento fue de los mejores, no todo es de color de rosa. En TikTok la usuaria Ale Money evidenció la molestia de Mecnun Giasar, coreógrafo oficial del show de Rosalía, quien a través de sus redes sociales venía reclamando que haya realizado una puesta en escena idéntica a la del ‘Motomami Tour’.

“Estoy bastante triste con lo que está pasando con iOA. Resulta que el verdadero coreógrafo del concierto de la Rosalía se pronunció en sus historias de Instagram. Y si bien a muchos peruanos nos hizo felices ver esto (show), pues internacionalmente está pasando esto (críticas). Literalmetne acá dice ten un poco de respeto querido. Y acá están poniendo todos los comentarios acerca de la falta de respeto y ética que tuvo, al parecer”, comentó la usuaria en la mencionada red social.

Incluso, en uno de los post del experto en baile menciona que vayan al post, lo etiqueten y mencionen que el baile es trabajo suyo y lo hace en reiteradas oportunidades. “Sigan comentando que este es mi trabajo. Los aprecio a todos”, escribió.

Coreógrafo de Rosalía reclama derechos a iOA. (Instagram)

Además, en sus publicaciones pide que no lo vean como un tributo, pues no lo considera de esa manera, por el contrario, cree que un tipo de robo de identidad, porque se han imitado a los bailarines originales, quienes no son personajes públicos ni mucho menos.

Algunos usuarios si se han reportado en las redes sociales y han expresado su molestia. Le han pedido a iOA que se pronuncie y también que reconozca el importante papel que tiene Mecnun Giasar en este trabajo.

“Le das gracias a todos menos al que le metió el más trabajo para que tú pudieras copiarlo”, “Este es todo tu trabajo. ¿Qué está pasando? Coreografía/identidad, visualmente, Mecnun Giasar”, “Esto debe ser denunciado, Este no es tu trabajo tan bien como ni siquiera has dado crédito al creador original”, escribieron algunos cibernautas.

Críticas de usuarios a iOA. (Instagram)

Mecnun Giasar dio su versión

Luego de hacer diversas publicaciones en Instagram, el coreógrafo de la española dio su versión. En conversación con el diario El Comercio, el experto en baile se mostró molesto y aseguró que no le han pagado ni mucho menos le han dado crédito por su trabajo, pese a que su show le dio un beneficio económico.

Incluso, comenta que ha tenido una conversación con Rosalía sobre este tema y que ella le ha dado su apoyo en caso quiera pedir alguna compensación por sus derechos. “Él ganó dinero con mi trabajo, y no me pagó ni me acreditó. Ella, (Rosalía) no tiene nada que ver en esto. Es mi obra”, comentó.

Coreógrafo de Rosalía pide respeto a iOA. (Instagram)

Por otro lado, comenta que es un robo de identidades y de concepto, por lo que los bailarines involucrados en este show también se sienten indignados. “Esta persona no le pidió permiso a nadie para hacer esto. Robó todo mi trabajo, el concepto, las identidades de mis bailarines, quienes están molestos, estafados y tristes. Ahora tenemos controlar el daño”, expresó Mecnun Giasar.

Finalmente, sorprendió al revelar que ha decidido entablar acciones legales y que se viene asesorando con un abogado peruano. “He hablado con un abogado peruano. Vamos a tomar acciones legales. Esto tiene que hacerse público de una vez”, finalizó.