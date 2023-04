La gran actuación de Reimond Manco en el clásico que le dio a Alianza FC el título de la Superliga de Fútbol 7

Reimond Manco fue una de las figuras de Alianza FC en el título de la Superliga Stars (Movistar Deportes).

Reimond Manco fue la gran figura de la final de la Superliga Stars, en la que Alianza FC derrotó 4-2 a Embajadur Crema, proclamándose campeón en el torneo de fútbol 7. El futbolista de 32 años demostró que su calidad sigue intacta con sus grandes jugadas que deleitaron al público que asistió al Polideportivo Sport Point de Santiago de Surco.

Los ‘cremas’ comenzaron ganando con un gol de Miguel Cevasco de cabeza, pero apareció el fútbol de ‘O Rei, quien pocos minutos después sorprendió a todos con una gran jugada en la que pisó el balón y con el taco se sacó la marca del propio Cevasco y de Rainer Torres, antes de volver a girar, seguir pisando el balón y tocar con el ‘pase del desprecio’ al Kohji Aparicio, quien remató al arco, pero su disparo fue bloqueado.

Alianza FC venció 4-2 a Embajadur Crema en la final del fútbol 7.

Posteriormente, Renzo Benavides empató para Alianza FC y luego apareció nuevamente Reimond Manco, quien como en su mejores tiempos, recibió un balón en la media cancha, se sacó a Gianfranco Labarthe y tras recorrer el campo amagando a los defensores ‘merengues’, sacó un remate esquinado que chocó al palo y rebotó en la espalda del portero Luis Tafur, volteando el encuentro para los ‘blanquiazules’.

El exjugador del PSV de Países Bajos continuó con su fútbol y ayudó a que los ‘íntimos’ marquen dos tantos más por obra de Giovanni Asencio y otro de Renzo Benavides, mientras que Labarthe descontó para los ‘cremas’. De esta forma, Alianza FC se proclamó campeón e impidió que Embajadur Crema obtenga el tricampeonato. Cabe señalar que, el año pasado, ambos equipos también se vieron las caras en la final, pero con victoria ‘merengue’.

Esta no es la primera vez que Reimond Manco da que hablar en la Superliga Stars. Recordemos que la semana pasada, en otro enfrentamiento entre Alianza FC contra Embajadur Crema, pero por la fecha 4, el ‘jotita’ realizó una gran maniobra contra Antonio Gonzales, quien le pegó un manotazo en el cuello, acción que se viralizó en redes sociales.

“Aún no me retiro del fútbol”

Si bien muchos creen que Reimond Manco ya es un jugador retirado por jugar la Superliga de fútbol 7, el exvolante de Alianza Lima afirmó que aún tiene en mente seguir jugando al fútbol profesional, pero que priorizó quedarse en Lima para recuperar el tiempo con su familia y superar la pérdida de su padre.

“Yo sigo activo, sinceramente, el año pasado me alejé un poco a mi familia porque en los últimos años jugué en su mayoría en provincia. Este año falleció mi padre y me pegó duro, por eso tomé la decisión de que, si no salía algo de Lima, no intentar nada de provincia, sino tomarme un ‘break’ y seguir entrenando, recuperarme del zapatazo que me metieron y volver a empezar de cero otra vez. La verdad es que estoy contento, tranquilo, pasando más tiempo con mi familia, con mis hijos, mi esposa, pegado a mi mamá y dándole para adelante que es lo más importante”, declaró a Movistar Deportes.

Reimond Manco con el trofeo de campeón en la Superliga de Fútbol 7 (Movistar Deportes).

Pese a llevar varios meses de inactividad, Manco sueña con llamar la atención de clubes de primera división e incluso no pierde la esperanza de jugar en un grande como Alianza Lima o Universitario de Deportes.

“Ya algo saldrá, tengo 32 años y por ahora estoy disfrutando, para mí la vida es para disfrutarla, porque después te vas y no te llevas nada. Yo tengo ganas de jugar fútbol, sino no vendría a jugar ni la Superliga, pero siempre voy a tener ganas, hasta que tenga 50 años. El que disfruta jugando fútbol siempre va a tener ganas de jugar, sea en Alianza, en la ‘U’ o en Interbarrios fútbol club. A mí me encanta el fútbol, no tanto por el dinero, porque lo puedes hacer de mil formas, es las ganas, la ilusión y el disfrute que tiene tocar una ‘pelotita’. El día que deje de disfrutarlo no volveré a pisar un campo de juego, pero sino, que Dios me dé vida para tener un físico privilegiado y jugar hasta los 70 u 80 años”, afirmó.