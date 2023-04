‘Monstruo de Satipo’ se declara culpable y Poder Judicial ordena ordena 9 meses de prisión preventiva

El fiscal del caso, Rubin de Celis Rivas, informó que el imputado narró los hechos "de forma espontánea, brindado detalles [del delito] y los que antecedieron al evento".

Admitió la brutal agresión. El sujeto que atacó salvajemente a su prima de once años para abusar sexualmente de ella, Yeison Lucano Leiva, recibió una orden judicial de prisión preventiva por nueve meses.

La adolescente fue encontrada la madrugada del domingo 26 con múltiples golpes, torturas y severas heridas: le incrustaron dos estacas de cinco pulgadas, cada una, en el lado izquierdo de la cabeza. Estos llegaron a su cerebro y le ocasionaron múltiples convulsiones y vómitos, según reveló el fiscal del caso, Rubin De Celis Rivas.

“Cuenta con traumatismo encéfalo craneano grave por arma punzo cortante; con fractura de cráneo, pérdida y exposición de masa cerebral que requirió intervención neuroquirúrgica de emergencia (...) presenta huellas de lesiones traumáticas recientes extragenitales (...) el pronóstico es reservado”, informó.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya, de la Corte de Ucayali, estuvo presidido por el juez Bryan Apagueño. En la sesión también participó un funcionario del Juzgado de Paz Letrado de la región.

El representante del Ministerio Público detalló que el imputado fue hallado, clínicamente, con un nivel de consciencia conservada, sin indicadores de psicopatología mental que lo incapaciten de percibir o valorar, la realidad.

“Frente al motivo de la investigación acepta los hechos de los que se le acusa [intento de feminicidio en grado de tentativa], el cual narra de forma espontánea, describiendo emociones negativas -ira y celos- frente al rechazo de la menor, además de revelar sentimientos posesivos hacia ella”, añadió De Celis Rivas, quien precisó que la Fiscalía pedirá cadena perpetua como sanción.

Acusado brindó sus descargos

“Le sentía un afecto, un cariño, desde que ella tenía nueve años. (...) Ha ingresado a primero de secundaria (...) la he visto conversando con un chico en su colegio, eso no me ha gustado para nada. Sentí una celosidad grande. No me ha gustado”, declaró Yeison Lucano Leiva frente a un representante de la Fiscalía.

El testimonio del agresor -quien aceptó su culpabilidad- fue leído durante la audiencia judicial, ante el magistrado Apagueño, este sábado primero de abril. Este también reconoció abusos contra otras tres menores de catorce años.

De la lectura de sus descargos, pudo conocerse que el delincuente intentó -en más de una ocasión- entablar una relación sentimental con la menor de edad, quien es su prima y hermanastra.

“Se negaba en todo momento, yo le quise besar y abrazar, no se dejaba. Mi mente se nubló un poco, no pensé con conocimiento. Algo me dio en mi mente: ‘Si no es para ti, no es para nadie’ . ‘Te dejas o te mato’, le dije. ‘No me hagas eso’, me dijo. Le di con el clavo en su cabeza. Empezó a convulsionar. Dije ‘tengo que salir de acá y nunca más regresar a este sitio’”, narró.

De acuerdo a la evaluación de la funcionaria fiscal que lo entrevistó, Lucano Leyva se refería a la adolescente como si se tratase “de un objeto” e incluso “sonreía” mientras declaraba.