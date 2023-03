Magaly Medina se burla de Jossmery Toledo y le ofrece 15 mil soles por entrevistarla: “Hagamos subasta”. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina se pronunció sobre la exorbitante suma de dinero que Jossmery Toledo pidió a la producción de ‘América Hoy’ para entrevistarla. Y es que, desde que la modelo fue captado con Paolo Hurtado en comprometedoras situaciones, distintos medios de comunicación buscan obtener la versión de la exchica reality, quien ha dejado entrever que ella no sabía que el futbolista estaba casado.

El programa de Ethel Pozo le propuso a la ex PNP dar sus descargos sobre la polémica que la envuelve; sin embargo, sorprendió al pedir la suma de 10 mil soles para hablar. Esto no pasó desapercibido para la popular ‘Urraca’, quien no dudó en burlarse de la cantidad que está solicitando la exintegrante de EEG para declarar.

Magaly Medina comenzó criticando a Jossmery Toledo por cambiar su versión, pues hace algunos días aseguró que no iría a ningún espacio televisivo pese a la millonaria suma que le paguen. Además, señaló que ATV es un “canal humilde” que no podría pagar dicha cantidad, pero empezará una colecta pública para tener a la expolicía nacional en su set.

“Si nosotros le pagamos los 10 mil soles, saldremos a trabajar un rato a la Avenida Arequipa, haremos chancha, horas extras, pero le reunimos los 10 mil soles. Vamos a hacer como hacemos, nos endeudamos, le pedimos al banco, no importa si de 30 soles en 30 soles”, dijo entre risas.

“Empezamos esta noche una subasta. Ella le ha pedido a través de su manager 10 mil soles a América Hoy. Yo digo: ‘te pagamos 15 mil soles’ a ver quien le paga más. Llamen al chismefono que quieran ofrecer una ayudita para pagarle. Por ahí si tiene un sencillo con el que nos puedan ayudar”, agregó.

En esa misma línea, la conductora señaló que la modelo no tendría forma de defenderse por ser la manzana de la discordia en el matrimonio del futbolista; sin embargo, la retó a sentarse con ella. “Ven acá y habla por 15 mil soles. Ya sabes, Jossmery. Así como tuviste la valentía de meterte con un hombre casado, a ver si pagándote 15 mil soles tienes la valentía de sentarte acá (en el set). Ya está lanzado el reto”, sentenció la periodista.

Magaly Medina ofrece 15 mil soles para entrevistar a Jossmery Toledo. (Captura)

Jossmery Toledo y su reacción cuando le preguntaron por Paolo Hurtado

La modelo está enfocada en su preparación para el concurso de fisicoculturismo donde participará. En sus historias, la joven continúa con sus publicaciones, donde se le ve entrando en el gimnasio. Es ahí donde las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a la modelo.

Al percatarse de la presencia de los reporteros, Toledo lució bastante incómoda e hizo hasta lo imposible para demorar su salida del establecimiento. En un determinado momento, la polémica figura salió del recinto y se encontró con la prensa.

“¿Jossmery, has tenido comunicación con Paolo Hurtado”, le preguntaron cuando la modelo se disponía a salir del centro deportivo. “Te van a atropellar, yo no sé, por ahí”, fue lo único que dijo en un principio. Además, optó por hacer caso omiso a las preguntas del reportero. Lo único que dijo antes de irse fue: “Paguen lo que me paguen, no voy a salir (a declarar)”.