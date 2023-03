Gianella Ydoña revela que tuvo encuentros amorosos con Josimar cuando él estaba con María Fe

Gianella Ydoña revela que tuvo encuentros amorosos con Josimar cuando él estaba con Maria Fe | Magaly TV: La Firme

Gianella Ydoña salió la noche del miércoles 29 de marzo en el programa de Magaly Medina a denunciar públicamente a Josimar por alejarlo de su hijo en Estados Unidos. La joven madre señaló que el salsero no quiere devolver al menor por lo que puso una demanda ante las autoridades.

La corte superior de Corte Superior de New Jersey resolvió que el cantante debía entregar a su hijo a más tardar el 15 de marzo, cosa que no sucedió por lo que la madre se encuentra desesperada. “Devolverá al niño menor de edad al esto de New Jersey al cuidado y custodia de Gianella Ydoña, a más tardar el miércoles 15 de marzo del 2023 a las 20 horas. En caso de que Josimar Fidel no cumpla con esta orden, las fuerzas del orden ayudarán a facilitar el regreso del menor”, señala el documento oficial.

Además, señaló que su menor estaría viviendo en malas condiciones con su padre y su nueva pareja María Fe Saldaña, a quien también acusó de no dejar que su hijo converse con ella y que corta las videollamadas. Pero la implicada salió a desmentirlo.

Ante ello, los reporteros del programa conversaron con Ydoña y le consultaron si tuvo algún acercamiento amoroso con su expareja cuando estaban separados. La joven lo confirmó y aseguró que se daba por videollamadas, por lo que no tiene fotos o chats que puedan seguir avalando.

“No (tengo fotos o videos), todo videollamada y te mandé cuando me manda besos y me dedica canciones que siempre estará conmigo, que soy su esposa”, comentó Gianella.

Gianella Ydoña habla de sus encuentros amorosos con Josimar. (Magaly TV: La Firme)

Tras ello, aseguró que estos coqueteos se han dado cuando el salsero estaba sobrio y ebrio también. Por ello, se ha visto algunos videos en los que le dedica canciones y está junto a su familia mientras se ríe con ella.

Además, el periodista le preguntó si es que habían tenido algún tipo de acercamiento de besos o abrazos. A lo que la expareja de Josimar confesó que tuvieron más de un encuentro cuando iba de visita a su hijo. “Ha pasado de todo tío, siempre que venía a ver al bebé”, comentó, añadiendo que esto sucedió cuando él aún tenía una relación con María Fe Saldaña.

Finalmente, comentó que no sabe si es que la nueva novia del salsero llegó a enterarse del tema, pues todo se daba cuando el cantante y Gianella se encontraban en Estados Unidos y la madre de su última hija estaba en Perú.

“No (se dio cuenta), si ella estaba aquí en New Jersey conmigo y ella en Perú no tenía como (enterarse)”, finalizó.