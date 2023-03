Jonathan Maicelo desmintió a ‘Makanaky’ sobre su entrevista: “Nada se armó”

Jonathan Maicelo desmintió a ‘Makanaky’.

Después que el tiktoker Einer Gilbert Alva León ‘Makanaky’ saliera a defenderse de los ataques por confesar que había violado a una menor, el polémico personaje apareció en sus redes para defenderse y aclarar que todo había sido una broma. Incluso, aseguró que todo fue armado. Estas palabras lograron la reacción de Jonathan Maicelo.

El boxeador brindó una entrevista donde también se defendió de las críticas. Además, aclaró que nada fue armado, que la confesión de ‘Makanaky’ fue en vivo.

“Todo fue armado en un podcast que hicimos con (Jonathan) Maicelo. En su podcast, todo fue armado, fue ‘armany’, nada fue cierto. Espero que me perdonen porque yo cometí un error, no pensé que fuera a mayores y espero que me perdonen gente. Muchas gracias y a todas las mujeres un beso”, indicó el tiktoker en su momento.

Ante ello, Jonathan Maicelo recalcó que no fue así, que nada fue armado, como lo asegura ‘Makanaky’. Asimismo, aseguró que ninguno de sus entrevistados sabe la preguntas que le hará.

“Este canal lo dijo tal cual, nada se armó. Le dijimos que no íbamos a recalcar eso, porque ya decir que algo es armado tiene que haber algo que diga que es cierto y no hay nada. Cuando yo entrevisto a mis invitados, les hago las preguntas calientes, ellos no saben”, señaló.

Como se recuerda, ‘Makanaky’ también aseguró que se trataba de una broma que se salió de control.

“Quiero hacer mi descargo de lo que están diciendo, de esto que he hablado de violación. Yo sé que es algo delicado, pero pido a todas las mujeres del Perú que me disculpen por todo lo que está viniendo, de verdad, de todo corazón, perdónenme. Yo no quise ofender a las mujeres, fue una broma. Fue una broma y se hizo una bromaza y disculpen, de todo corazón, mujeres lindas y hermosas.”, señaló.

Jonathan Maicelo explica por qué no reaccionó ante ‘Makanaky’

Jonathan Maicelo está siendo blanco de críticas por no mostrar indignación alguna cuando Einer Gilber Alva León confesó en su programa de entrevistas que participó de una violación grupal cuando estaba en el colegio. En la entrevista con ‘Arriba Mi Gente’, el boxeador indicó que creyó que el influencer estaba mintiendo para llamar la atención.

“No tengo mucho tino para decir las cosas, lo que pasa es que yo sentí que me estaba mintiendo porque él dijo que la vio*** y después dijo que no. Entonces, si no la vi***, supuestamente, con la chica tuvo una relación más divertida, que lo goza. Quería que él me diga eso, pero no sabía que decirme, entonces interpreté eso como una mentira para sonar chévere”, explicó.

El deportista también explicó que ya está cansado de pelear y que lo conozcan como una persona violenta. “Tengo muchas denuncias por agresión, yo ya estoy cansado de pelearme con la gente”, refirió Maicelo, quien en un inicio le dio el beneficio de la duda a ‘Makanaky’, pero después ya no se mostró tan seguro al ver que este personaje había contado sobre la violación grupal en otros videos.