La confesión de Makanaky a Maicelo: participó de una violación grupal a menor de edad

El influencer Makanaky habló sobre este repudiable hecho en una entrevista en el programa del exboxeador. Video: Cha Kalato

Einer Gilber Alva León, más conocido en redes sociales como Makanaky, confesó, en el programa de Jonathan Maicelo, que participó de una violación grupal en el colegio a una menor de edad. El influencer y con miles de seguidores en TikTok y YouTube, no tuvo reparos en contar detalles del nefasto procedimiento de sus amigos contra una jovencita.

Te puede interesar: Makanaky: Usuarios piden intervención de la Fiscalía luego que confesara una violación en programa de Maicelo

“Fue a los 15 años, con una chibola. (Sus amigos) me dijeron: ‘¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer’. No quiso dejarse y mis amigos, como son ‘fríos’, la cogieron (...). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron por qué ellos son ‘fríos de fríos’”, dijo el tiktoker que acumula más de 150 mil seguidores en esta red social.

Jonathan Maicelo insistió sobre este tema. Makanaky comentó que solo se había tratado de una “travesura” cuando era menor de edad: . “No, nada, la joven al final quiso. Han pasado años. Incluso me saludo con ella. Eran chiboladas”.

La repudiable confesión del influencer se volvió viral en redes sociales. Muchos han pedido la intervención de la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pues debería enfrentar la justicia.

“Fiscalía debería actuar, por otro lado, las redes deben dejar de hacer famoso a cualquiera”, “Cómo se sentirían estos miserables si eso le pasará a sus hijas o hermanas” y “la Fiscalía debe de actuar ¡ya!. No es algo que se tiene que dejar pasar”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Te puede interesar: Quién es Makanaky, el tiktoker que desató indignación en redes por confesar que fue parte de una violación

Por su parte, el video de Makanaky y Jonathan Maicelo ya fue borrado de la cuenta de TikTok del exboxeador, quien también fue criticado por su pasividad al tratar este delicado asunto.

Ministerio de la Mujer se pronuncia

Al tener conocimiento del caso de violación grupal de Makanaky y sus amigos en contra de una menor de edad, el Ministerio de la Mujer se pronunció a través de las redes sociales para indicar que “rechazamos cualquier justificación e instigación del delito de violación sexual. Los involucrados deben ser sancionados. El programa Nacional Aurora está tomando acciones”.

Ministerio de la Mujer tomará acciones contra Makanaky

La Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto. “Rechazamos hechos narrados por Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, donde admitiría la comisión de un delito. Solicitamos a la Fiscalía a investigar el hecho de oficio, ya que también podría constituir apología del delito de violación sexual”.

Te puede interesar: Makanaky en violación grupal: Ministerio de la Mujer anuncia medidas contra influencer por presunto delito de abuso sexual contra menor de edad

“Una de las formas más atroces de la violencia de género es la sexual, por la grave afectación a la integridad de las mujeres. Además de una atención efectiva por parte del Estado, la sociedad debe condenar y dejar de normalizar este tipo de violencia”, sentenció.

Asimismo, en redes sociales, miles de usuarios pidieron a las autoridades detener al influencer y a sus amigos por relatar el abuso sexual como si fuera una anécdota. Jonathan Maicelo también fue punto de las críticas por no denunciar el hecho y solo preguntar para aumentar el morbo del hecho.

La exministra de la Mujer, Ana Jara Velásquez, calificó la confesión de Makanaky como ‘repugnante’. “Vanagloriándose de la comisión de un delito y de los más abominables, el de VIOLACIÓN SEXUAL y un entrevistador que lo normaliza y bromea con el violador. Así hubiese prescrito la violación, esto Sres. de la Fiscalía califica de APOLOGÍA DEL DELITO, les toca accionar”.

¿Quién es Makanaky?

Aunque para muchos es un ilustre desconocido, Makanaky ha logrado cierta fama desde hace algún tiempo debido a sus polémicas acciones que ha realizado en público.

Todo comenzó en abril del 2022, en medio de la dura huelga de transportistas que afectó al Perú aquel mes. Los trabajadores exigían rebaja en el precio de los hidrocarburos y de los peajes.

Una de las imágenes más recordadas fue la de Alva León, quien en medio de las manifestaciones, y rodeado de palos, piedras y llantas, decidió salir desnudo en su bicicleta por toda la Carretera Central.

Sin vergüenza y sin pudor alguno, Makanaky realizó una serie de piruetas ante la vista y paciencia de decenas de curiosos. Incluso, un oficial de policía motorizado que se encontraba cerca del lugar también se vio sorprendido y le tocó el claxon para que se pusiera la ropa. En ese momento sería el inicio de su popularidad.

(Facebook: Makanaky)

Desde entonces, comenzó a utilizar sus redes sociales para compartir su día a día con sus nuevos seguidores.

Para esto, Alva León ya había estado planeando conseguir un nombre artístico. Un amigo le recomendó ponerse Makanaky porque, supuestamente, significaba que era una persona que alcanzaba sus sueños. Sin embargo, era el sobrenombre que tenía un vecino que sufría alteraciones mentales.

El tiktoker

Tras ese salto a la fama, gracias a las redes sociales, Makanaky comenzó a ser solicitado por algunos empresarios para que promocione algunos productos.

Fue convocado por Inka Productions, empresa dedicada a crear contenido de adultos, para que sea parte de dos películas.

Además, el influencer incursionó en el mundo de la música. En julio del año pasado, Makanaky debutó con el tema ‘Puto adulterio’, una rara pieza musical que mezcla varios ritmos urbanos con algunas melodías psicodélicas.

Este único tema tuvo cierto éxito, ya que en su cuenta de YouTube ya llega más de 700 mil reproducciones en tan solo ocho meses; y en Spotify Perú es uno de los temas más escuchados en Perú.