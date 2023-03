Isaac Mita Alanoca asumió como nuevo congresista en reemplazo de Betssy Chávez

Isaac Mita tomó juramento como nuevo congresista en reemplazo de Betssy Chávez. Canal N

El Congreso de la República tiene un nuevo integrante. Se trata de Isaac Mita Alanoca, quien juró esta tarde ante la Mesa Directiva, encabezada por José Williams, como parlamentario en reemplazo de la expremier Betssy Chávez que terminó desaforada la semana pasada tras haberse aprobado la denuncia constitucional por presuntamente ser la coautora de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado al ser partícipe del fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“Sí, juro por Tacna y por el Perú”, dijo Mita ante la representación nacional. Según su hoja de vida, él es abogado litigante de profesión y proviene de la Ciudad Heroica. Tras recibir sus credenciales, el nuevo legislador fue recibido por Waldemar Cerrón y otros integrantes de Perú Libre. Días atrás, Mita informó que se uniría a las filas de la bancada del lápiz porque era un “partido serio”.

“[¿Entrará al Congreso y se sumará a Perú Libre?] Como hemos trajinado, y siempre como abogado litigante he estado en defensa de los derechos, siempre ayudando a la población, en ese sentido [sí me sumaré al partido político], he crecido como político dentro de Perú Libre”, señaló Mita en entrevista con “Al Estilo Juliana”.

Además, el nuevo legislador indicó que sus acciones estarán alineadas al ideario que Perú Libre profesa y milita. Brindó su respaldo a la agrupación de extrema izquierda que tiene como fundador a Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín que tiene una sentencia por corrupción.