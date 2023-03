Isaac Mita Alanoca: perfil y hoja de vida del accesitario que reemplazará a Betssy Chávez en el Congreso

Isaac Mita será congresista accesitario

Isaac Mita Alanoca fue candidato al Congreso de la República en el año 2021 por el partido Perú Libre. Llevaba el número 4 en la lista que representa a Tacna. Pese a que no fue elegido, este miércoles se conoció que tomará el puesto de Betssy Chávez en el Parlamento, luego de que le suspendiera en funciones por una acusación constitucional en su contra.

¿Quién es Mita Alanoca? Es un abogado de 59 años natural de Puno. Se graduó en la Universidad José Carlos Mariátegui en el año 2010. En su hoja de vida figura que no tiene sentencias o demandas.

Entre su experiencia laboral, se puede ver que trabajó como abogado en un estudio jurídico desde Tacna, y también tuvo un cargo en el Gobierno Regional de Tacna como Especialista administrativo, Especialista en Sistemas Normativos e Institucionales, y como abogado de la entidad estatal.

Convertido en dirigente de Perú Libre, Mita salía en medios a defender el extinto régimen de Pedro Castillo. Una de sus últimas declaraciones dara de abril del año pasado, cuando el entonces presidente decidió decretar toque de queda por las posibles protestas en su contra en Lima. En esa oportunidad, el candidato por Tacna dijo que fue “para evitar las manifestaciones, seguramente Castillo decidió dicha inamovilidad en Lima”. Cree que es por la salvaguarda de la ciudadanía, ya que se ha vandalizado y salido de control en varias zonas del país.

Asimismo, hizo referencia a la oposición congresal de aquel entonces, y señaló que “la derecha quiere hacer mucho daño al gobierno y responsabilizarlo, hay bancadas de la derecha que buscan a toda costa sacar del poder al mandatario que fue elegido con voto popular, no lo permitamos”.

A favor de la asamblea constituyente

Mita Alanoca también hizo referencia al cambio de constitución, precisando que, “las normas de la actual constitución de 1993 no favorecen, debemos cambiar la constitución para cambiar los contratos ley. Si no cambiamos esas normas, no va a ser posible tener un cambio”, dijo.