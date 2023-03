Paula Arias y Eduardo Rabanal fueron captados ingresando juntos al departamento de la cantante salsera

Paula Arias fue captada tomando el mismo auto que Eduardo Rabanal | Magaly TV: La Firme

Paula Arias y Eduardo Rabanal fueron vistos nuevamente juntos después de que los dos aparecieran en televisión nacional, señalando que todavía no retomarían su relación sentimental.

El programa de Magaly Medina captó a la parejita ingresando al departamento de la cantante, luego de las presentaciones que realizó la líder de la orquesta ‘Son Tentación’, el último sábado 25 de marzo en diferentes discotecas en Lima.

Como se recuerda, Paula Arias dio una entrevista a Ernesto Pimentel para el programa ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’ y comentó que aún sigue enamorada del deportista, pero no permitirá más faltas de respeto.

“No puedo decir que no lo amo porque obviamente sí los amo, por algo estábamos trabajando juntos, estábamos tranquilos viviendo bien. Para mí, no era motivo para que terminara la relación, de esa manera” explicó.

Por su lado, Eduardo Rabanal se mostró arrepentido de lo que había escrito en un comunicado en sus redes sociales, señaló que estaba distanciado de la cantante hace varias semanas y responsabilizándola del rompimiento.

Por otro lado, indicó que tiene confianza que pronto regresarán porque ellos aún se aman. “Paula, sabes que las cosas han sucedido de una manera que ni tú ni yo las esperábamos, si se da la oportunidad como te digo que mis sentimientos tengan otra oportunidad a tu lado, se van a dar de la mejor manera, como ambos los sabemos”, manifestó.

De acuerdo a la imágenes que difundió ‘Magaly TV: La Firme’, Eduardo Rabanal, estuvo esperando a Paula Arias a fuera de los locales, donde tenía presentaciones con su conjunto musical con la intensión de conversar con ella, hasta que lo consiguió.

Al inicio, ella no le hacía caso y continuaba con su trabajo cantando en una discoteca de La Victoria, pero finalmente, luego de su última presentación en Santa Anita, Arias se subió a la camioneta roja del futbolista y se fueron juntos al departamento de ella.

Magaly Medina le pide a Paula Arias hacerse respetar

La conductora de espectáculos aseguró en su programa, la noche de 27 de marzo, que la pareja ya se habría reconciliado una vez más porque terminaron la noche juntos. Agregado a ello, Magaly Medina fue bastante crítica con la artista, indicando que debió analizar mejor la situación y no permitirle ingresar a su casa, donde viven sus hijos.

“Por los menos te haces respetar, por lo menos no la haces tan fácil, además si te agredió estando borracho... tienes que ser un poco tonta para dejar que ese hombre entre otra vez a tu casa”, dijo en un inicio.

“Paula, ¿qué más necesitas saber?, la vez pasada este hombre te dejo con el primer anillo de compromiso, se fue a Europa, luego vino y como si fuera no hubiera pasado nada. Te da otro anillo, deja el futbol, se hacen socios y luego viene esto”, advirtió la conductora.

Finalmente, la figura de ATV señaló que Paula Arias no es consecuente con lo que predica al brindar una imagen como cantante femenina empoderada, cuando en su relación de pareja hace totalmente lo contrario.

“Ella perdonando todo... una lástima porque es una mujer que siempre nos ha vendido un empoderamiento que no tiene, desgraciadamente es una mujer que no se ama y no se valora, pero tienes que hacerlo Paula, sacas adelante una orquesta, eres una madre que saca adelante a sus hijos, entonces... mírate al espejo y ámate”, terminó