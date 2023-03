ONPE solicita a exasesora de Dina Boluarte las pruebas de los presuntos aportes de Henry Shimabukuro a la campaña electoral

Mensajes de WhatsApp comprometerían a la presidenta de la república, Dina Boluarte, con el investigado Henry Shimabukuro.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) abrió una investigación por los presuntos aportes de campaña que la presidenta de la república, Dina Boluarte, habría recibido del cuestionado empresario Henry Shimabukuro, los que supuestamente no fueron declarados.

Como parte del proceso, el organismo solicitó -mediante un oficio- a Maritza Sánchez Perales, exasesora de la mandataria, las pruebas que poseería sobre los mencionados aportes que habría dado Shimabukuro durante dicha campaña electoral.

“Me dirijo a usted, en relación a la información brindada en los medios de comunicación, relacionado al conocimiento que señala tener, respecto a los aportes de campaña que habrían sido otorgados por el señor Shimabukuro Guevara Henry Augusto, a la candidatura de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, se lee en el documento.

Dina Boluarte negó que Henry Shimabukuro le haya dado aportes de campaña y aseguró que quieren "manchar" su gobierno. (Reuters)

En dicho oficio, la ONPE hace el pedido en virtud de las facultades de supervisión y fiscalización de la información económica financiera que ostenta como organismo electoral.

“En el marco de lo establecido en el inciso 2 del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444, le agradeceremos se sirva brindar la información solicitada dentro del plazo de cinco días útiles siguientes a la recepción de la presente comunicación”, agrega la ONPE.

El documento enviado a la exasesora de la presidenta lleva por fecha 23 de marzo de 2023 y por asunto “Solicitud de confirmación de aportes realizados en la campaña electoral Elecciones Generales 2021″.

Henry Shimabukuro es investigado por la Fiscalía por su cercanía con el presidente Pedro Castillo.

Eran cercanos

El pasado sábado 25 de marzo, Shimabukuro, quien viene siendo investigado por el llamado caso ‘Gabinete en la sombra’, declaró a Epicentro TV que ingresó al entorno de Boluarte antes que al de Pedro Castillo. Además, reveló que la conoció en el Club Departamental Apurímac, una organización civil que ella presidia antes de ser jefa de Estado.

“Ella lo sabe bien. [Fue] durante la campaña de la segunda vuelta. A todos los eventos que iba, se dirigía a mi lado. Incluso, en muchas oportunidades dentro de mi automóvil. La trasladaba de un punto a otro”, dijo el empresario.

“Donde llego primero es al Club Apurímac, a la oficina de Dina Boluarte. Nunca he ingresado al local de Perú Libre. No conozco a Vladímir Cerrón [fundador de Perú Libre]. No conocía en esa época a Pedro Castillo”, añadió.

Dina Boluarte y Henry Shimabukuro. | El Foco

Logística de campaña

De acuerdo al testimonio de Shimabukuro, él mismo se ofreció apoyar la entonces candidata a la vicepresidencia con la logística de la campaña. Boluarte, en tanto, le lanzaba promesas, una de las cuales involucra a Keiko Fujimori, la rival a quien se enfrentó Castillo.

“Estaba dispuesto ayudarla con tal de que no gane el partido contrario (Fuerza Popular). Ella me dijo que, si ella ganaba la elección, me prometía que iba a poner más transparente el juicio de Keiko Fujimori para que, en el momento en el que la arresten, ella me iba a llamar para yo estar presente. Así me lo dijo, abiertamente”, aseveró.

Agregó que esa conversación surgió luego de que él le explicara los motivos por los que apoyaba “desinteresadamente” al equipo de campaña de la ahora jefa de Estado en los viajes a provincia.

“Tracé una meta de que, en cualquier elección que ocurriera, si participaba Fuerza Popular, o la señora Keiko Fujimori, o alguien de su familia, iba a apoyar abiertamente al partido contrario”, indicó.

La situación legal de Dina Boluarte podría complicarse con lo revelado por Henry Shimabukuro. (Reuters)

Lo niega

Boluarte se pronunció a través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República sobre las declaraciones de Shimabukuro.

“La señora presidenta rechaza enfáticamente esta oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas”, se lee en el tweet.