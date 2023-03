Oslimg Mora no celebró golazo con Atlético Grau: “Me disculpé con Alianza Lima porque le tengo mucho respeto al club”

El volante dio sus impresiones luego de amargo resultado en condición de local. (Video: Liga 1 Max).

Atlético Grau logró marcar el primer tanto del partido pendiente por la fecha 1 ante Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1. El gol fue anotado por el extremo Oslimg Mora a los 13 minutos del primer tiempo, pero lo que sorprendió es que cuando sus compañeros se acercaron para celebrar, Mora alzó los brazos y con un gesto con sus manos pidió disculpas a los hinchas ‘íntimos’.

Te puede interesar: Oslimg Mora anotó golazo y pidió disculpas para 1-0 de Atlético Grau ante Alianza Lima por Liga 1

“Gracias a Dios se dio el gol, el equipo dio todo de sí para poder sacar el partido adelante, pero así es el fútbol y ahora a pensar en el partido que se nos viene. Todos estamos preparados, sabíamos la calidad de jugadores que teníamos, por ello salimos a dar todo pese a las bajas, pero bueno hoy no se logró el resultado. Le tengo mucho respeto a Alianza, me tuvo desde los 11 años y por eso respeto mucho al club”, expresó el atacante piurano al término del partido.

Oslimg Mora jugó por última vez en Alianza Lima como suplente en octubre del año pasado. El atacante nacido en Ica ingresó a la cancha por el jugador colombiano Arley Rodríguez en la fecha 5 del Torneo Clausura, donde el equipo de la victoria goleó por 4-1 a Deportivo Municipal.

Te puede interesar: Gol de Gabriel Costa de penal para 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau por Liga 1

Pese a que no le fue muy bien en Alianza Lima la temporada pasada, Daniel Ahmed que ya había dirigido a Alianza Lima en el 2020, decidió llamarlo al quedar como jugador libre. En la actualidad, Mora ha jugado 4 partidos con Atlético Grau y ha anotados dos goles y una asistencia.

Pero el equipo norteño ha tenido una temporada irregular. Marcha en el puesto 14 en la tabla de posiciones con 8 puntos en 7 partidos con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Uno de sus triunfos fue el ‘walkover’ de Melgar y el otro fue de visita ante Binacional.

Te puede interesar: Control y golazo de Franco Zanelatto para 2-1 de Alianza Lima frente a Atlético Grau por Liga 1

En los demás partidos ha luchado por sacar los resultados adelante, sin embargo, se ha ido con las manos vacías en los últimos partidos: ante Sporting Cristal inició ganando y terminó perdiendo 2-1, y lo mismo ocurrió con Alianza Lima. En el siguiente partido ante Sport Boys de local buscarán levantarse y escalar posiciones.

Oslimg Mora se disculpó luego de marcar un gol a Alianza Lima. (difusión)

Palabras de Edinson Chávez

Los ‘íntimos’ están en buen camino en el Torneo Apertura, pues marchan terceros con siete partidos jugados, cinco victorias y solo dos derrotas (una de ella por ‘walk over’). En su próximo partido recibirán en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, a Cienciano del Cusco, que marcha en el puesto 12 del torneo nacional.

“Ha sido complicado el partido con Grau, en este caso tenían muchas bajas y creo que con eso teníamos un poco de ventaja. Teníamos que venir a ganar si o sí no valía el empate. Estoy contento, durante el primer partido el profe Salas me pidió que marque que no pase mucho en este caso sí me pidió que pase más. Estoy agradecido con todas las personas que me han apoyado desde el primer minuto que llegué a Alianza de verdad. Un sueño cumplido para mí. Se viene un partido complicado con Cienciano también, pero hay que salir a ganar. Alianza tienen que ganar si o sí”, señaló Edinson Chávez al final del encuentro con Atlético Grau.