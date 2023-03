Perro ataca a adulto mayor y este fallece por gravedad de mordeduras en Arequipa: Evalúan si sacrifican al animal

Perro pitbull envuelto en muerte de hombre en Arequipa

Mariano Flores Chambi, de 60 años, perdió la vida el pasado sábado 25 de marzo, luego de que su cuerpo no resistiera a las heridas provocadas por un perro de raza pitbull. El fatídico hecho ocurrió en los exteriores de una vivienda ubicada en la asociación Peregrinos de Chapi, en la localidad de Quequeña, región Arequipa.

A pesar que al adulto mayor se lo trasladó inmediatamente al área de emergencias del centro de salud de Yarabamba, las lesiones en sus extremidades inferiores y superiores no le permitieron resistir. Los médicos determinaron que el deceso se produjo después de un shock hipovolémico.

De acuerdo al parte policial, además de Flores Chambi, otras tres personas terminaron heridas, al intentar socorrer al fallecido. Ellos fueron identificados como Yesica Mamani Cayo, de 37 años, Raymunda Jacoba Valdivia Huachaca, de 45, y Presentación Huamán Curasi, de 53.

El shock hipovolémico fue la causa de muerte del adulto mayor.

Los heridos también fueron trasladados al centro de salud de Yarabamba, para curarles las lesiones ocasionadas por el can. Presentaban heridas por mordedura en las manos, brazos, pies y piernas.

El dueño del can fue identificado como Víctor Raúl Valdivia, quien es vecino de la víctima y se mostró consternado por el ataque de su mascota.

Las investigaciones preliminares dieron cuenta que Flores Chambi se encontraba caminando por una calle cercana a la casa de su vecino, quien tenía la puerta abierta. Al verlo, el perro se le abalanzó y empezó a morderlo sin darle a la víctima tiempo de reaccionar.

En el país se han reportado más ataques de perros contra niños y ancianos.

¿Qué pasará con el perro?

Milwar Carnero, subgerente de Salubridad de la Municipalidad de Arequipa, confirmó que el can de raza pitbull se encuentra bajo custodia de la comuna hasta determinar cuál será su situación.

“Siempre cuando se reportan estos casos, la determinación ha sido el sacrificio, dependiendo de la gravedad de las personas que sufren las lesiones. En este caso ha sido la muerte del señor Flores Chambi, entonces ya estamos a la espera del Poder Judicial para tomar acción”, señaló.

Aclaró que es competencia de las autoridades policiales y fiscales resolver si el dueño del perro será procesado por alguna responsabilidad penal.

El adiestramiento y una buena sociabilización es importante para que los canes no sean protagonistas de este tipo de ataques.

No satanizar

Milagros Tovar, presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones y Activistas animalistas y Ambientales, lamentó el fallecimiento del hombre, pero instó a la población no satanizar a este tipo de razas de perros.

“Hay responsabilidades de los propietarios quienes tienen que velar por una adecuada socialización (del can), para que el animal tenga un ambiente adeacudo y no se críe en una situación de estres o que lo amarras y nunca ha visto gente u otros animales obviamente el animalito podría atacar”, indicó la experta.

Aclaró que no se trata de que sea pitbull, pues cualquier perro de otra raza también puede atacar si no es correctamente adiestrado y cuidado bajo estándares que no implique maltratos o la falta de sociabilización.

Expertos piden no satanizar a la raza pitbull, pues cualquier perro en general podría atacar a una persona u otro animal sino es correctamente criado.

Aumento de casos

El jefe del área de Zoonosis de Geresa, Carlos Gonzales, afirmó que el número de casos por mordeduras de perros “se viene incrementando día a día”.

“Hay que tener en cuenta que lamentablemente la población sigue criando sus canes en la vía pública y esto repercute al producirse este tipo de accidentes. Actualmente estamos sobrepasando los 1500 accidentes reportados”, manifestó.