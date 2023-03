Un menor francés desaparecido desde hace dos meses en Perú: un caso que convoca a autoridades binacionales

Fuente: Domingo al Día

Esta historia empezó una mañana de enero pasado en el balneario de Máncora. Thomas Gimbert (42), arquitecto francés reconocido por su propuesta hotelera en el balneario, acudió a recoger a su hijo a la escuela, donde llevaba talleres de verano por vacaciones, pero no lo encontró.

Fue un momento inusual. Contactó por mensaje a su expareja, la nutricionista Talía Lanata, la timbró por celular sin éxito. Días después, según su denuncia, supo que el pequeño había sido trasladado por ella a Lima de manera arbitraria. No tiene noticias sobre su paradero desde entonces.

Dos meses después, el caso es seguido por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, presidido por la diplomática Catherine Colonna, y ha devenido en una denuncia por sustracción de menor y un pedido de repatriación.

Lanata y Gimbert entablaron una relación en 2016 y, dos años después, nació su primogénito, un ciudadano francoperuano de cuatro años y medio. A inicios del 2022, decidieron mudarse a Francia y acordaron una tenencia compartida de manera convencional ante las autoridades del país europeo.

“Había completa libertad para visitar y atender a mi hijo para que sienta la presencia constante y diaria de ambos –cuenta Gimbert a Infobae–. Incluso, si no podíamos estar físicamente juntos, por motivo de viaje o trabajo, siempre lo veía por videollamada, nunca he estado más de un día sin verlo y/o hablar con él”.

A fines de 2022, cuando acordaron pasar vacaciones en Máncora, suscribieron otro acuerdo adicional, refrendado por dos abogados (uno por cada parte), en el cual se establecieron los términos y condiciones del cuidado del niño durante la estadía de visita por vacaciones. El viaje fue el 21 de diciembre de 2022 y, según el documento, la fecha de retorno de Gimbert y su hijo sería el 5 de febrero de 2023, dos semanas antes en que arribaría Lanata.

También acordaron vivir en casas separadas en el balneario y concurrir ante un notario para firmar la autorización de salida de su hijo. “El 9 de enero, mientras él estaba en el colegio, busqué a mi expareja para ir a realizar el documento tal como quedamos, pero no fue posible”, anota el arquitecto.

Desde enero, Thomas Gimbert no tiene noticias sobre el paradero de su hijo.

Al día siguiente, el pequeño fue conducido a la capital bajo el “pretexto” de ver a su abuelo convaleciente. Los boletos de avión dan cuenta de que viajó a Lima el 11 de enero.

“Lo importante aquí es que no hubo rencilla o desencadenante para que ocurriera toda esta situación. No me explico por qué ha actuado así, salvo por una negativa de volver a Francia”, comenta.

Gimbert viajó a la capital peruana en busca de su hijo, pero en todo momento ha sido derivado a la defensa de su pareja, que solicita, en rigor, la tenencia exclusiva y residencia en Perú, así como una manutención seis veces mayor a la acordada.

“Lo que me ha dicho es que debo firmar este nuevo acuerdo si quiero volver a ver a mi hijo, pero eso se llama extorsión”, señala el francés.

El estudio Murillo, que respalda a Lanata, no respondió a Infobae.

“Evidentemente, las acciones realizadas por mi expareja denotan que su intención era romper el ambiente familiar, pues había decidido premeditadamente quedarse en el Perú sin consultar las opciones posibles para reorganizar la vida familiar de nuestro hijo, quien nunca ha estado separado de mí por más de un día. Con esto puedo decir que está siendo utilizado como medio de presión para obtener lo que ella quiere”, agrega el francés.

Bertrand Dupont, excandidato a las legislativas francesas en representación de América Latina, tuvo que intervenir en el caso.

Su defensa, en tanto, ha elevado una denuncia por violencia familiar por retención ilegítima y sustracción de menor, y, ante las autoridades de su país natal, ha pedido la restitución internacional en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (autoridad central).

“Mi expareja, hasta el momento, no se apersona a las citaciones, según se me ha notificado –dice–. Además, ahora intenta tergiversar mi pedido como si fuera violencia psicológica. Si ella quiere vivir en Perú, no hay ningún problema, encontraremos una solución, pero esa no es la manera”.

Para estas vacaciones, Gimbert tenía planeado estar en la nieve junto con su niño. Sin embargo, está envuelto en incertidumbre. Bertrand Dupont, excandidato a las legislativas francesas en representación de América Latina, tomó conocimiento del caso y ha intervenido junto con Didier Weber, presidente del Consejo Consular del Perú, y otros senadores.

“Hoy desconocemos la ubicación de la madre y el niño en el Perú, [pese a que] se iniciaron numerosos procedimientos legales, alertaron a la prensa, se contactaron a las autoridades consulares y la embajada de Francia en Perú”, señaló en un pronunciamiento compartido en Facebook.

El político ratificó la participación de la ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, en la localización del menor, e invocó la involucrada a considerar”, ante todo, el interés del niño” y permitir “una solución pacífica a esta situación crítica”.

Gimbert aguarda celeridad. Por ahora solo le quedan las lágrimas.