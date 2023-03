Campaña de Fe y Alegría busca fortalecer competencias digitales en estudiantes

Fe y Alegría

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística- INEI, el 92% de viviendas en zonas rurales no cuentan con computadoras y el 94% no cuentan con servicio de Internet. Además, el 79% de las instituciones educativas públicas carece de este servicio y se estima que el 80% de sus estudiantes no tuvieron educación virtual por falta de conectividad durante la pandemia. Estas cifras representan un gran reto en materia de igualdad de oportunidades en educación.

Te puede interesar: Cómo innovar en el aula con las herramientas de Google

Pensando en esta problemática y en su compromiso de brindar educación pública de calidad, la asociación Fe y Alegría del Perú, ha lanzado su Campaña Escolar 2023 bajo el lema “Conéctate con la Educación”. El objetivo de esta campaña es recaudar fondos que permitan el desarrollo de su programa Escuela Digital. Para este año se tiene como meta implementar 82 nuevas aulas digitales en las instituciones educativas de Fe y Alegría que carecen de este servicio.

El programa Escuela Digital comprende tres componentes: Conectividad en las escuelas; Equipamiento y recursos; y una propuesta pedagógica pertinente. Su implementación implica contar con equipos tecnológicos apropiados, una conectividad mínima de 200 Mb y material educativo digital.

Te puede interesar: Piura: reportan relámpagos y truenos

Para el P. Ernesto Cavassa, S.J., Director General de Fe y Alegría, esta campaña tiene una gran importancia para el objetivo de la organización. “Desarrollar el programa Escuela Digital nos ayudará a seguir fortaleciendo las competencias digitales de nuestras y nuestros estudiantes al reducir la disparidad en el acceso a herramientas digitales entre zonas urbanas y rurales, la cual aún sigue latente. A través de la adquisición de equipos y capacitación de personal educativo no solo estamos dando oportunidades: estamos transformando vidas”, señaló.

Fe y Alegría

Al día de hoy, Fe y Alegría brinda educación pública a más de 86 mil niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en las 260 instituciones educativas que gestiona en zonas urbano-marginales y rurales en 21 regiones del país. Además de Educación Básica Regular que incluye Centros de Educación Básica Alternativa- CEBA y Centro de Educación Básica Especial -CEBE, Fe y Alegría tiene 7 Institutos de Educación Superior Tecnológico Público -IESTP y 11 Centros de Educación Técnico-Productiva - CETPROS en Lima, Iquitos, Amazonas, Ayacucho, Trujillo y Cajamarca, que forman a jóvenes en carreras técnicas y técnico profesionales que responden a la demanda del mundo productivo.

Te puede interesar: Ciclón Yaku deja más de 8.000 damnificados tras su paso por la costa

Asimismo, cuenta con 6 Redes Educativas Rurales en Loreto, Áncash, Piura, Pucallpa, Huancavelica y Cusco, que articulan un conjunto de 166 escuelas monolingües y bilingües en lenguas nativas, de tipo unidocente, multigrado y poli docentes en los niveles de inicial, primaria y secundaria. La institución cuenta también con 8 CEBAs para jóvenes y adultos que, por diversas razones, no pudieron terminar y abandonaron el sistema educativo.

Para colaborar con la Campaña Escolar de Fe y Alegría, las personas interesadas en donar pueden solicitar información al WhatsApp 961-036562 o hacerlo directamente ingresando a www.feyalegria.org.pe.

Asimismo, existe la posibilidad de convertirse en Colaborador Amigo, donando desde S/1 diario o abonando mensualmente S/30 o una suma mayor. Las donaciones pueden realizarse como persona natural o jurídica, a los que se les puede emitir un certificado de donación a solicitud.