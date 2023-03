Isaac Mita, accesitario de Betssy Chávez, se sumará a la bancada de Perú Libre: “Es un partido serio”

Habla Isaac Mita, congresista que reemplazará a la suspendida Betssy Chávez. ATV

Isaac Mita, accesitario de Betssy Chávez, confirmó que cuando ingrese al Congreso de la República se sumará a la bancada de Perú Libre.

Mita, quien es abogado litigante y representará a la región Tacna, reemplazará a Betssy Chávez luego de que fuera suspendida del Legislativo y sea aprobada una acusación constitucional en su contra por participar en el autogolpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del año pasado.

“[¿Entrará al Congreso y se sumará a Perú Libre?] Como hemos trajinado, y siempre como abogado litigante he estado en defensa de los derechos, siempre ayudando a la población, en ese sentido [sí me sumaré al partido político], he crecido como político dentro de Perú Libre”, señaló Mita en entrevista con “Al Estilo Juliana”.

Mita también señaló que su accionar dentro del Congreso estará alineado al partido político del cual forma parte. En esta línea, también mostró un importante respaldo hacia dicha agrupación. Esto, pese a que fue fundado y mantiene como secretario general a Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción.

Betssy Chávez fue suspendida como congresista.

“No se trata de personas, sino de un partido que tiene su propia ideología. Y compartimos esa ideología del ideario de Perú Libre. No se trata de sacar cara por la persona, sino por el partido, por las propuestas del partido”, comentó.

“[¿Se ha comunicado Cerrón para saludarlo?] Sí, se comunicó conmigo Vladimir Cerrón”, complementó.

¿Respaldo a Castillo?

Consultado sobre el proceso penal que viene llevando Pedro Castillo por el intento de autogolpe de Estado de diciembre último, Mita evitó condenar sus acciones y dijo esperar los resultados de las investigaciones.

A ello sumó deslindar que el partido político haya estado involucrado en hechos delictivos.

“Hay que ser claros y objetivos: Perú Libre respaldó y apoyó a Pedro Castillo. Luego, lo defendimos porque fue electo por la población. En caso de haber cometido errores, lo que hoy se ha visto, él responderá ante la ley porque está en el fuero del Poder Judicial. Ahí se determinará si es responsable”, declaró.

Pedro Castillo dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

“Si se prueba que fue culpable, tendrá que sancionarse como corresponde. [Pero] nada tiene que ver con Perú Libre. Perú Libre es un partido serio. Además, en su momento, todo aquellos que cometieron delitos o errores fueron expulsados del partido Perú Libre”, añadió el accesitario de Chávez.

En otro momento, también se refirió sobre la acusación constitucional aprobada contra Betssy Chávez.

“En caso haya infringido la norma constitucional, la decisión que haya tomado ella por sus propios hechos o errores, creo que está en la vía correcta. Porque Perú Libre nunca ha respaldado una dictadura, ni un golpe de Estado. Somos un partido democrático”, subrayó el representante por la región Tacna.