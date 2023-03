Sporting Cristal: Carlos Lobatón habló de la ausencia de Jhilmar Lora en Perú y elogió a Ignácio da Silva

Carlos Lobatón habló de dos jugadores de Sporting Cristal y la posibilidad de jugar en el Estadio Nacional.

Sporting Cristal es el equipo peruano con mejor presente. Y es que ha logrado destacar en la Copa Libertadores con sendos triunfos ante Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina, los cuales le permitieron clasificar a la fase de grupos. Además, en la Liga 1 se ubica entre los primeros puestos. En ese sentido, dos de los jugadores más resaltantes han sido Jhilmar Lora e Ignácio da Silva, de quienes Carlos Lobatón se refirió y tuvo palabras de elogio.

Te puede interesar: Sporting Cristal: Conmebol eligió golazo de Jhilmar Lora entre los 5 mejores de las fases previas de la Copa Libertadores 2023

Sobre el lateral derecho, el exfutbolista dejó en claro que si fuera el entrenador de la selección peruana, lo llamaría para los amistosos contra Alemania y Marruecos. “Si fuese técnico de la selección peruana, yo hubiera llamado a Jhilmar Lora. Seguramente Juan Reynoso lo llamará más adelante”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

De la misma manera, halagó la presencia del zaguero brasileño en el conjunto ‘cervecero’, quien ha sido un cerrojo en la retaguardia. “Ha llegado como anillo al dedo luego de la salida de Omar Merlo. Es un jugador bastante tranquilo pero que dentro de la cancha se transforma”, dijo.

Te puede interesar: VAR anuló penal para Sporting Cristal a los 10 segundos ante Huracán por Copa Libertadores

Otro jugador ensalzado por Carlos Lobatón fue Jesús Castillo, quien se ha hecho con un espacio en el once titular de Sporting Cristal bajo el mando de Tiago Nunes y ha sido convocado a la selección peruana para dichos amistosos. “Está haciendo buenos recorridos, es un chico que nos puede dar muchas alegrías también a nivel de selección peruana”, agregó.

Y es que para esta temporada, Sporting Cristal ha evidenciado una mejora notable, tanto en el plano local como internacional. Fue el técnico Tiago Nunes quien le ha inyectado el gen competitivo para superar las fases previas de la Copa Libertadores contra Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina.

Te puede interesar: Gol agónico de Irven Ávila para triunfo y clasificación de Sporting Cristal a fase de grupos de la Copa Libertadores

Justamente, ante ambos equipos, de los futbolistas que brillaron fueron Jhilmar Lora, Ignácio da Silva y Jesús Castillo. El primero recuperó su mejor nivel en el lateral derecho, mientras que el segundo se convirtó en un muro en la defensa, demostrando garra en cada pelota dividida. Asimismo, el volantre ha mejorado en su despliegue físico, sirviendo como apoyo a los jugadores de la ofensiva.

Ignácio da Silva, Jhilmar Lora y Jesús Castillo son la evidencia de la mejora de Sporting Cristal.

Irven Ávila, la sorpresa de Sporting Cristal

Un jugador del elenco ‘rimense’ que ha dado de qué hablar en la última semana fue Irven Ávila. Y es que fue el autor del agónico gol sobre la hora que le dio la victoria al equipo ante Huracán en el Estadio Nacional. Además, marcó ante Atlético Grau en el duelo del reciente fin de semana en el estadio Alberto Gallardo. En esa línea, este partido se convirtió en una pesadilla para el ‘Cholito’, ya que sufrió una terrible lesión en el codo izquierdo que lo dejará varias semanas fuera de las canchas. Precisamente, Carlos Lobatón se mostró aliviado de que la situación del delantero no haya sido peor y espera que vuelva pronto.

“Cuando se dio la lesión pensamos que era algo bastante grave, pero creo que Irven necesitará menos tiempo de recuperación. No puedo decir cuánto porque eso dependerá de su cuerpo. Esperamos que esté listo lo más rápido posible”, sostuvo.

Sporting Cristal venció 1-0 a Huracán en el partido de vuelta de la Fase 3 y clasificó a la etapa de grupos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal y el Estadio Nacional

Para finalizar, ‘Loba’ reveló la información que tiene acerca de la posibilidad de que Sporting Cristal dispute sus partidos en el Estadio Nacional. “Lo último que sabía era que quizá el Mundial sub 17 no se desarrollará aquí, entonces el Estadio Nacional podría ser utilizado por Sporting Cristal para la Libertadores. En caso de que no, tendríamos que ver estadios aptos por Comebol”, precisó.

Esta duda surgió por el hecho de que Perú iba a ser sede del Mundial sub 17 que se jugará entre noviembre y diciembre de este año. A raíz de ello, el Estadio Nacional, escenario de los ‘bajopontinos’ para la Copa Libertadores, entraría en etapa de remodelación. No obstante, los azotes que sufrió la zona costera del país por los huaicos habría cambiado la decisión del Gobierno para declinar de albergar la Copa del Mundo y enfocar sus esfuerzos económicos en ayudar a los damnificados. Todo se esclarecerá en los próximos días.