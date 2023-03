Connie Chaparro reaccionó a la caída de su esposo Sergio Galliani en concierto de Chabelos

Connie Chaparro reaccionó a la caída de Sergio Galliani. Instagram/@connie_chaparro

Sergio Galliani se volvió viral en redes sociales por protagonizar una aparatosa caída durante un concierto de Chabelos, banda de punk rock a la que pertenece. Sucede que se lanzó al público, pero nadie lo agarró y terminó en el suelo. Su esposa y madre de su único hijo, la actriz Connie Chaparro, no dudó en pronunciarse al respecto.

Mediante sus historias de Instagram, la recordada ‘Ximenita’ de ‘Así es la vida’ compartió el mensaje de Sergio Galliani, en donde el actor mostró su herida tras el incidente y pidió a los usuarios que no alarmen a su familiares con una caída que no pasó a mayores.

“Te amo, Sergio. Pero te me cuidas”, comentó Connie Chaparro en su plataforma, demostrando así que se preocupó por lo sucedido durante el show de Chabelos. No obstante, no dudó en tomar con humor el incidente al compartir divertidos memes de la caída.

Además, la esposa de Sergio Galliani compartió imágenes de la vez que el actor nacional se aventó al público durante otra presentación y este sí fue cargado por sus fans. “Aquí sí le salió”, escribió.

Connie Chaparro se pronunció tras la aparatosa caída de Sergio Galliani.

Connie Chaparro y Sergio Galliani se conocieron durante los ensayos para la obra de teatro “El retrato de Dorian Grey”, en el 2006. La actriz nacional fue la primera en mostrarse interesada por el popular ‘Nachito’. Iniciaron, oficialmente, una relación amorosa cuando la obra se estrenó. Para enero de 2010, ya estaban casados.

Actualmente, son considerados como una de las parejas más sólidas del medio artístico, pese a los cuestionamientos que enfrentaron en su momento debido a la gran diferencia de edad. Connie tiene 39 años, mientras que Sergio Galliani posee 56 años. Tienen un hijo juntos, llamado Nicola, y viven los tres en Punta Hermosa.

¿Qué pasó con Sergio Galliani?

Durante una de las presentaciones de Chabelos, el recordado ‘Miguel Ignacio’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no tuvo mejor idea que lanzarse sobre el público, imaginando que este lo agarraría y lo pasearía por el recinto. No obstante, esto jamás sucedió y cayó sobre el suelo, mientras que los fans lo veían impresionados por lo sucedido. Las imágenes fueron subidas a redes y se viralizaron de inmediato.

Sergio Galliani se tiró del escenario y nadie lo cogió. El artista quiso emular a los antiguos cantantes del rock. TikTok

Pronto, Serio Galliani se pronunció en su cuenta de Instagram para contar qué pasó con él después de la aparatosa caída.

“Sí, me caí y me paré y seguí cantando. Terminamos el concierto como debió ser, no fue para nada grave, fue una herida pequeña. Es más, les voy a enseñar lo que tengo, acá está (mostró su brazo). Un parche, una heridita pequeña y nada más. Agradezco la preocupación de la gente, pero creo que ha sido más que nada la viralización de una noticia. La anécdota la hacen noticia. Están preocupando a la gente por las puras, a mis familiares también”, señaló.

Asimismo, informó que Chabelos continuarán con sus presentaciones, pero con mayor cautela en su interacción con el público para no repetir el incidente. “Qué siga el Rock N’ Roll, con más precaución, eso sí, pero es parte del show, todavía estamos fuertes y con muchas ganas de seguir tocando y seguir actuando. Se vienen más conciertos”, sentenció Galliani.