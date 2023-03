‘Al Fondo Hay Sitio’: Usuarios quedan sorprendidos con aparición de profesor de Jimmy en su despedida de soltero

El profesor de Jimmy Gonzales aparece en su despedida de soltero en 'AFHS'. América Tv.

Jimmy Gonzales (Jorge Guerra) está a horas de casarse con Kimberly Torrejón (Brenda Matos) porque le confesó que está esperando un hijo de él, debido a la presión familiar se casará con la hija de Dalila Pajares porque siente que es lo mejor.

Te puede interesar: El otro lado de Jimmy Gonzales: Jorge Guerra se muestra seductor en sesión de fotos

La decisión que tomó el hermano de Joel Gonzales ocasionó que su enamorada Alessia Montalbán terminara la relación que había iniciado con él, no obstante no es feliz porque la mujer a quien ama es a la bella chef y no la jovencita de Lince.

En el capítulo 50 de la décima temporada de ‘Al Fondo hay Sitio’, la familia Gonzales le organizó una despedida de soltero a ‘Jaimito’ y también a donde Gilberto Collazos, quien se unirá en matrimonio con doña Eva.

Te puede interesar: Joaquín de Orbegoso quiere su propia versión del ‘Rap del gringo atrasador’: “Me encantaría”

Sin embargo, llamó la atención que Joel Gonzales se la ingenió para invitar a los amigos de Jimmy, tanto los cocineros que trabajaron con él en el restaurante Francesca’s, como a sus compañeros de clases del Instituto Infinitech.

Pero quien sorprendió con su llegada fue el profesor de Jimmy, quien no dudó en comentarle, fiel a su estilo, que ha truncado su vida y ya no podrá estudiar, debido a que será padre.

Te puede interesar: Capítulo 47 de ‘AFHS’: La muerte de Peter, Alessia termina con Jimmy y los Gonzales se enteran del embarazo de Kimberly

“Gonzales, yo sabía que tanto besuqueo iba a terminal mal, ya me contaron que metió la pata con la alumna Torrejón. ¡Qué le dije!, que estudie porque que el que estudia, triunfa y ¿ahora?, ¿qué va a hacer con su vida? Va a criar niños. Usted no tiene futuro ni esperanzas”, expresó el maestro con varias copas de más.

Profesor de Jimmy Gonzales. Twitter.

Usuarios quieren más apariciones del profesor

La actitud directa y bastante fría del profesor interpretado por el actor Paul Beretta gustó mucho en redes sociales. Los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ crearon algunos memes y comentaron que debería aparecer más en los siguientes capítulos.

“Con profes así para que enemigos... mentira, el profesor me cae bien”, “Usted no tiene futuro ni esperanza Gonzales”... ese profesor todo un C.”, “El personaje del profe tiene potencial, debería aparecer en más escenas”, “Jajaja esos profesores valen la pena, una vez que metes la pata ya no hay marcha atrás”, “Le dijo todas su verdades”, “Lo remató”, “Se robó el episodio. Fue de lo mejor”, Ese profe es lo máximo para destruir a sus alumnos”, “Ese profesor le dio con palo a Jimmy”, fueron algunos de los comentarios.

Memes de profesor de Jimmy Gonzales. Twitter.

Memes de profesor de Jimmy Gonzales. Twitter.

Memes de profesor de Jimmy Gonzales. Twitter.

Comentarios de aparición de profesor de Jimmy Gonzales. Twitter.

¿Dónde puedo ver en vivo ‘Al Fondo Hay Sitio’ en vivo?

La décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se transmite a través de la señal de América Televisión en los distintos operadores de cable.

- DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

- Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

- Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

- Cable Perú / Canal 4

- Visión Perú / Canal 4

- Best Cable / Canal 4

- Star Globalcom / Canal 13