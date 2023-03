Leslie Stewart pidió apoyo y se unió a vecinos de Punta Hermosa para limpiar las calles llenas de lodo

Leslie Stewart se unió a vecinos de Punta Hermosa para limpiar las calles llenas de lodo. (Instagram)

El distrito de Punta Hermosa sufrió la caída de un huayco como consecuencia del ciclón Yaku el último 14 de marzo. Las calles principales del balneario se inundaron de tierra, barro y agua, ocasionando la desesperación de las personas que viven en el lugar por el ingreso de la corriente lodosa a sus hogares.

Luego de lo ocurrido, diversos vecinos decidieron acudir a la zona afectada para apoyar en la limpieza de las calles llenas de lodo. Entre ellos, la actriz Leslie Stewart se hizo presente para ayudar a despejar las pistas y veredas. La artista no dudó en registrar todo lo que sucedía en sus redes sociales este miércoles 15 de marzo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la artista nacional pidió a sus vecinos que colaboren con la limpieza de Punta Hermosa. Además, explicó que el huayco solo dañó la parte baja de la playa del Sur, donde están algunas casas, áreas comunes y un complejo deportivo.

“En la parte alta de Punta Hermosa no ha pasado nada. El problema es esta parte (baja). Todo el complejo deportivo para los niños está destruido y el agua siguió saliendo. Toda la parte de abajo de Punta Hermosa está enterrada. Por favor, toda la ayuda es bienvenida”, comenzó diciendo Leslie Stewart en horas de la mañana, mientras se dirigía a la zona.

“Todos los amigos de Punta Hermosa pueden venir a ayudar a despejar un poco las puertas de la casa de los vecinos. Han llegado algunos camiones y gracias a todas las personas que están colaborando. Han traído agua para darle a toda la gente”, agregó.

Leslie Stewart ayudó a vecinos de Punta Hermosa a limpiar las calles. (Instagram)

En otro momento, mostró como se encuentran las calles afectadas por la corriente de agua lodosa. Incluso, grabó a su manager con una pala levantando el lodo y se animó a bromear. “Mírenlo. Ya que no me consigue trabajo en televisión, está bien. Todos apoyando a los vecinos. Por favor, vecinos bajen. Si quieren apoyar, traigan palas, botas y más”.

En las últimas dos horas, Leslie Stewart informó que las autoridades llegaron a Punta Hermosa para ofrecer comida a toda la gente que estuvo ayudando y a los damnificados. Incluso, más personas acudieron al balneario para apoyar.

Otros artistas afectados por el ciclón Yaku

Diversos personajes del espectáculo peruano se han visto afectados por las intensas lluvias en Lima y provincia. Sheyla Roja pidió ayuda a las autoridades luego de que en la casa de sus padres en Chiclayo ingresara el agua por las intensas lluvias. “Somos muchas las familias que estamos sufriendo los estragos... ojalá que la ayuda llegue pronto”, escribió en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Ezio Oliva utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar que el agua se había empozado en el balcón cerca a su dormitorio e, incluso, logró ingresar un poco a su habitación. Además, hubo filtraciones en su techo, ocasionando que varias partes de su casa se mojaran.

“Hoy nos levantamos con el agua. Tuve que venir al techo a poner plástico, había unas filtraciones. Todo esto me ha invitado a reflexionar, porque este video no lo estoy haciendo para mostrarles como se ha inundado mi casa, es para invitarlos a empatizar, invitarlos a agradecer, a no quejarse”, dijo el cantante.

Asimismo, la cantante Rossy War sufrió el colapso de una parte de su casa. Según relató, el techo de calamina que había adaptado en una zona de su hogar, se cayó. “El domingo (12 de marzo) llovió muy fuerte, desde las cinco de la tarde hasta pasada la medianoche. En mi casa todo está bien, pero por la fuerza y el tiempo de la lluvia, se colapsó parte del techo de calamina que teníamos, justamente donde había acondicionado para grabar mis videos saludos, pero no fue nada grave”, dijo a Trome.