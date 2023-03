Entrenador de Sumak Selva: “estamos representando a todo el interior del país”

Infobae conversó con el entrenador de Sumak Selva, Maxwell Bartra, sobre la Liga Nacional de Vóley. Carlo Fernández Castillo/Infobae.

Para cosechar hay que sembrar. Y en el vóley peruano poco a poco se busca que el deporte florezca, sin embargo, aún hay equipos que recién inician su camino. Este año, la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV) alberga a Sumak Selva, equipo de provincia, que al igual que muchos clubes tienen dificultades en el deporte que aún no es profesional.

El club debe viajar desde Tarapoto cada dos semanas para jugar sus partidos en la capital. Cuando llegan a Lima se instalan en la Videna, dónde entrenan ya que en su ciudad no cuentan con un espacio ni una cancha para perfeccionar su juego.

El presente de un equipo se refleja en todas las variables alrededor de él, su juego, sus resultados, su preparación, las limitaciones económicas, entre otros, no solo en el entrenador o las jugadoras.

Las jugadoras comparten el deporte con los estudios. El jugar en la máxima división de vóley en Perú, les abre las puertas de poder acceder a los beneficios de ser deportistas calificadas. A la par de llevar los colores de Sumak Selva, también se desarrollan en el ámbito académico.

Es por ello que Maxwell Bartra, entrenador y jefe de equipo, conversó con Infobae Perú y contó los detalles de todo lo vivido junto al equipo para que su participación en la LNSV no se vea afectada, que al margen de los resultados, cree que es una forma de apoyo y reconocimiento al talento joven que existe en la selva peruana.

Maxwell Bartra es entrenador y jefe de equipo de Sumak Selva de Tarapoto. (Carlo Fernández)

¿Desde cuándo Sumak Selva empieza a buscar ascender a la LNSV?

En el 2012 ya jugamos la Liga Nacional, pero con un equipo de Tarapoto. Posteriormente empezamos a preparar a pequeñas de mucho talento de 7 a 8 años con un proyecto deportivo que tenemos en Tarapoto y a medida que han ido creciendo, hemos ido fortaleciendo nuestra liga distrital de Morales. Es así que empezamos a apuntar a ascender a esta Liga Nacional.

¿Cómo fue el trayecto que los llevó hasta el ascenso?

Ya habíamos ascendido el año pasado con Sumak Selva, un club que recién tiene cinco años de constituido y ha sido sostenido por padres de familia, amigos, pequeños empresarios que aportan. Quizás no es mucho, pero sí nos ha servido para sostener al equipo.

Entonces jugamos un campeonato de revalidación y logramos ascender el año pasado, producto de eso, jugamos la categoría juvenil de la LNSV que quedamos en cuarto lugar contra 11 equipos capitalinos, jugamos la categoría menores y quedamos tercer puesto. Creo que ha sido muy meritorio y esforzado lograr todo esto. Luego para la preparación del equipo para esta Liga Nacional ha sido un poco complicado, pero estamos acá compitiendo y eso es lo más importante.

¿Cómo les afectó la reprogramación del campeonato si según se supo ya tenían pasajes de sus refuerzos para Lima?

Sabemos que no estaba en manos de la federación el tema del contexto social y se tuvo que reprogramar el campeonato, pero el tema logístico nos quebró totalmente. Tuvimos que pagar penalidades, reprogramación, comprar pasajes para los refuerzos ida y vuelta a Tarapoto. Eso nos complicó muchísimo.

¿Qué puede rescatar de ese mal momento que tuvieron que pasar luego de la reprogramación?

Haberlas tenido a todas juntas. El equipo se pudo integrar, pero lamentablemente sabemos que no fue suficiente y por una sencilla razón, el coliseo de Tarapoto que está en Morales no había espacio para los entrenamientos porque todo está alquilado para las academias deportivas que hubo en verano y otro porque las condiciones no lo permiten, tiene un piso de madera que es muy peligroso porque no está en buen estado.

Entonces, ¿cómo hacían para entrenar?

Al no contar con esa infraestructura, entrenábamos en un cancha propia que tengo de 10 metros de ancho por 24 de largo, pero con el poco espacio que había te chocas con la pared y las chicas se fueron acomodando a esas circunstancias de alguna forma y cuando hemos venido aquí, claro eso cambió.

Maxwell Bartra, le contó a Infobae todo lo relacionado a la descentralización del vóley. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

Sin embargo, ¿en Lima sí tienen esas comodidades?

Sí, la federación nos ha permitido concentrar en la Videna y eso es una ayuda impresionante, cuando venimos a Lima contamos con las canchas necesarias para poder entrenar, es por eso que lo hacemos en doble horario. Eso nos ha ayudado a crecer un poco más sino el equipo ni siquiera hubiera estado en condiciones, así que nos hemos ido acomodando a nuestra realidad.

¿A veces se quedan más tiempo en Lima?

Una de las razones por la cual optamos por quedarnos en Lima es porque no contamos con el presupuesto para ir y volver nuevamente. Otra es que si nos vamos a Tarapoto, ¿dónde entrenamos? Así que por eso preferimos quedarnos aquí, pero tampoco se pueden quedar todas por temas de universidad tienen que regresar algunas jugadoras para regularizar sus matrículas y algunas postular recién como deportistas calificadas.

Mi segunda armadora sí regresa porque tiene una bebé pequeña y no puede estar mucho tiempo fuera. Es bastante complicado, pero aún así creo que estamos haciendo todo lo posible para hacer una participación importante, que al margen de los resultados, pero por lo menos sentimos que estamos representando a todo el interior del país y esperemos que en lo que va del campeonato, en algún momento pueda irnos bien.

¿Cuáles eran sus objetivos cuando llegaron a la LNSV?

Sabíamos que iba a ser muy difícil, tuvimos que proyectarnos y pensar que lo que buscábamos era entrar al octavo lugar, lo que ya se nos hace un poco más complicado por los resultados negativos que hemos tenido, pero pensando en eso... Apostamos por deportistas muy jóvenes porque quisimos brindarle esta oportunidad para que ellas también tengan esa motivación de venir y sean expuestas a que más adelante puedan ir a otro club más solvente.

El equipo es muy joven y con lo que tenemos en este momento es cómo nos hemos preparado es así como lo estamos enfrentando todas las chicas son conscientes que el equipo tiene sus necesidades, nos restringimos de muchas cosas, no tenemos un fisioterapista, no tenemos los asistentes necesarios, no tenemos el estadístico y una serie de cosas que debe tener un equipo, pero por algo se empieza. Y consciente todos que no nos está yendo bien en estos últimos partidos, nuestro objetivo principal y fundamental es no descender, mantener la categoría.

¿En algún momento hablaron con la federación o clubes para que se juegue también en Tarapoto?

En un inicio presentamos un documento en el cual ofrecíamos a los clubes que podrían ir allá, 15 pasajes aéreos, alojamiento 3 estrellas, alimentación de calidad, movilidad interna y al término un tour a algún lugar turístico. Sin embargo, ya con el tiempo la Federación nos contesta que eso era imposible por un tema de logística de Movistar, del sponsor que es Apuesta Total.

Así que este año San Martín se ve imposibilitado de ver a su equipo de local, pero lo que sí le he mencionado al presidente de la federación y lo he reiterado es que tiene que haber mayor motivación para los equipos de provincia porque no tiene sentido estar viniendo acá que tiene un costo enorme, al final quién va a querer ascender así si hay que tener a un mecenas para sostener algo así.

Pero por algo se empieza, estamos abriendo el camino para que ojalá más adelante tengamos más equipos de provincia que permitan consolidarnos más como parte del interior del país y tener un poco más de fuerza para sacar adelante la descentralización del voleibol.

Parte del equipo que representa a Sumak Selva. (Carlo FernándezC.)

Claro, son el único equipo de provincia en esta temporada...

Esa connotación de Liga Nacional, precisamente se la da Sumak Selva, porque es el único equipo de provincia, porque sino sería Liga Metropolitana, yo creo que lo tienen bien claro, pero por otro lado sé que el tema de los convenios no está en ellos tomar esa decisión, pero deben ver cuál es ese privilegio que tiene el club que asciende a una Liga Nacional si todo el tiempo va a jugar en Lima.

Yo creo que en algún momento hay que llegar a imitar lo que se hace con el fútbol que sea descentralizado, partidos ida y vuelta. Ver también algún mecanismo que algunos clubes de provincia les permita invertir o en todo caso gastar porque en el voleibol no retorna la inversión, pero que se vea la forma que se haga más empresarial.

Pero de no ser así, que haya otro trato con el equipo de provincia porque la repartición de los montos de todos los equipos es el mismo cuando nosotros somos los que gastamos más sin considerar los refuerzos, que claro, ese es otro tema porque quien tenga dinero pueden traer el refuerzo que quiera, pero el tema es el sostenimiento del equipo y del transporte que claro es una tremenda desventaja para nosotros que no nos permite buscar refuerzos de repente que tengan mayor jerarquía.

En su caso, ¿cómo ha sido en San Martín, se está trabajando de alguna forma para que haya un coliseo?

Junto con el gobierno regional hemos empezado a construir una mejor infraestructura, es lo que hemos empezado a hacer luego que todos sabían que participaríamos en la LNSV y creo que los demás gobiernos regionales deberían hacer los mismo. La federación debería ser un ente gestor con todos los gobiernos regionales para que imiten lo que estamos haciendo en Tarapoto.

Creo que es el único a nivel nacional que tiene estás características: tres canchas techadas proyectado claro para un uso social, para niñas de bajos recursos que tienen la habilidad, pero no la posibilidad de pagar una academia porque ahí se pierde talento porque no se le brinda la oportunidad. Creo que desde ahí se inicia, porque mientras no tengamos una base sólida, va a ser muy difícil captar los talentos y fortalecer la Liga Intermedia.

Además, el deporte universitario también se tiene que reforzar me parece que la única Liga Universitaria que hay está en Lima y a nivel nacional no hay, entonces por ahí debemos partir para que cuando vayan a la universidad nuestras deportistas no se pierdan por no tener competencia, ese es otro tema que hay que mejorar.

Por otra parte, qué bueno sería que en cada región haya la Liga Nacional Intermedia y de esa Liga que ascienda directamente a la LNSV, entonces ya no habría solo 12 equipos centralizados en Lima porque se puede focalizar por el sur, por el norte, oriente, sacar representantes de ahí y que los mejores puedan venir a competir.