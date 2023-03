René Gastelumendi, su regreso a ATV, lo que piensa de Fernando Díaz y cómo toma la competencia: “Dejaremos la piel en esto”

René Gastelumendi regresó a la TV el pasado 6 de marzo.

En medio de gran expectativa y con sentimientos encontrados, René Gastelumendi regresó a la TV el pasado lunes 6 de marzo como el nuevo jale de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’. Después de la salida de Fernando Díaz y Alicia Retto, el programa regresó renovado con el periodista de 51 años, Mari Calixtro y Julio Fernández.

El experimentado comunicador brindó unas entrevista a Infobae, donde relató cómo se sintió en su primera semana junto a sus compañeros. Además, se refirió a Fernando Díaz, quien estaba antes a cargo del programa matutino de ATV y hoy trabaja en el canal de la competencia.

‘ATV Noticias: Edición Matinal’ llega a las pantallas de lunes a viernes, de las 5 a.m. hasta las 10 a.m.

¿Cómo has sentido tu regreso a la TV?

Bien, muy bien. Hemos tenido la suerte de llevarnos bien de manera espontánea. Eso es muy grato, porque nos hemos conocido recién ahí, nos habíamos visto en la calle antes en algunas comisiones porque todos hemos hecho mucha calle, pero no nos conocíamos realmente. Y nos presentaron y la verdad que nos llevamos súper bien. Eso es muy lindo.

Para este regreso tuviste que dejar Epicentro (medio digital)...

Tengo sentimientos encontrados, contento por regresar a la televisión abierta y con pena por dejar un espacio tan interesante e importante como es el periodismo digital, donde nos podíamos meter en temas con mucha más profundidad que la televisión tradicional, por el formato diferente. No se puede tener todo en la vida.

Son medios diferentes, uno es más masivo y el otro más especializado..

Sí, he estado fuera de la televisión abierta un año y medio, pero he estado presente a través del mundo digital con Epicentro. Con ‘ATV Edición Matinal’ estoy feliz de poder lograr que nuestro trabajo llegue a más gente, porque la televisión abierta, a pesar de los cambios, sigue siendo todavía el sistema más visto, por lo menos en Perú. Por eso digo que tengo sentimientos encontrados, pero el balance es positivo.

Ahora ya no harás solo política, tocarán diversos temas...

Sí, Epicentro era periodismo básicamente político, que es interesantísimo, dado que nuestro país es un festival para bien y para mal de crisis política, con tantos presidentes presos, en problemas, todas las campañas que son fuertísimas, y toda esta histeria que se genera en las campañas. Sin embargo, el periodismo no solo es política, eso es algo que hay que entender. En ATV tocaremos también de estafas, problemas cotidianos, domésticos, sociales, de barrios, de distritos, de la relación de la ciudadanía con las municipalidades, con la policía, con el Poder Judicial, que son también muy relevantes. Y, por supuesto, temas un poco folclóricos, que son parte de nuestra cultura. Seremos todistas.

¿Cuál es tu aporte en este renovado programa?

Yo creo que es la experiencia por los años, soy un poco mayor que mis compañeros. Mary (Calixtro) tiene 44, yo tengo 51, y Julio Fernández tiene 35, creo que aporto la experiencia con la mayor de las humildades. No solo por la edad, sino también por la experiencia en la calle (trabajando), en armar las estructuras de programas, contenidos, ver qué funciona, ver qué no funciona. El reto eterno del periodismo actual es hacer una mezcla, lo más saludable posible entre información y entretenimiento, porque si no entretienes, la gente no te consume, no te ve. Tienes que ser creativo, ir a la médula, a la avena, que la población se sienta representada, acogida si hay alguna denuncia.

Te referiste a la diferencia de edades, Mari y Julio Fernández son muy asiduos a las redes sociales, ¿cómo te llevas con Instagram o TikTok?

Yo soy más de Twitter, que es una carnicería también, mucho más emotiva. La verdad, yo era un poco reacio a otras redes, para empezar me parece que es una chamba adicional. Es todo un trabajo hacer los videos y mostrarte todo el tiempo, a mí me cuesta un poco, pero vamos a ver qué es lo hago (risas), porque además es necesario.

René Gastelumendi regresó a la televisión y dejó Epicentro.

Te vas a dejar guiar...

Siempre me he dejado llevar por mis anteriores compañeros y compañeras, sobre todo mis compañeras que son muy activas a Instagram, me he introducido a este mundo de las redes y los clips gracias a ellas. Es más, Karina Borrero me enseñó a editar y por ella ya puedo editar mis propios reportajes y todo. Siento que es interesantísimo cómo la tecnología me acogió. Con Julio y Mari pasa lo mismo, ellos son mucho más activos en Instagram o TikTok, me hacen videos y me meten, me incluyen, me integran, no me discriminan, no me marginan, y yo también tengo mis cositas. Creo que voy a empezar a colgar videos.

‘ATV Noticias: Edición Matinal’ compite una hora con el programa de Fernando Díaz, exconductor de tu programa, ¿cómo lo tomas?

Sí, bueno, sé que me enfrento, entre comillas, una hora con su programa. Tenemos la televisión abierta, estamos llenos de enfrentamientos, competencias, y creo que Fernando se está divirtiendo, y es un gran profesional también. Dejó algo ya construido, lo que nosotros estamos haciendo es tomando la posta.

¿Cómo lo ves a Fernando Díaz en ‘Arriba Mi Gente’?

Fernando ha dejado de ser un poco menos periodístico, y es más entretenimiento que información, lo cual no es mejor ni peor, simplemente es diferente.

En un reportaje de Día D bromeaste sobre él, dijiste que tú tomas el café más oscuro...

Ah (sonríe), para empezar a mí me encanta el café oscuro, bien oscuro, el café cubano. Y sí, fue un poco cachoso mi comentario, nosotros somos amigos, Fernando y yo tenemos la misma edad, tenemos casi la misma experiencia. Por eso me tomé la libertad de ser un poquito irónico. Eso es todo.

¿Tu intención no fue picar a la competencia? Muchos se enfrentan a sus contrincantes televisivos de forma visceral, ¿no es tu caso?

No, acuérdate que he trabajado en dominicales donde la competencia, efectivamente, era visceral, y también he trabajado en noticieros de la competencia, también era visceral. Ese adjetivo suena bien, pero esta vez no será así. Dejaremos la piel en esto, pero es una competencia sana, de gente buena, que queremos hacer las cosas bien, cada uno en su canal.