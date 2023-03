Oscar 2023: ¿Latina o TNT? El canal oficial desde Perú para ver minuto a minuto la premiación

Los Oscar 2023 se celebran este domingo 12 de marzo.

La 95.ª edición de los Premios Oscar se realizará este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, su emblemático lugar. En esta gala desfilarán las estrellas más renombradas de la industria del cine, además, se premiará a las mejores películas y actores, según categorías.

‘The Whale’, ‘Todo a la vez en todas partes’, ‘Elvis’ y ‘Sin novedad en el frente’ son algunas de las cintas más aclamadas y las cuales buscarán llevarse el ansiado Oscar, cuya ceremonia estará a cargo del comediante y presentador de televisión, Jimmy Kimmel.

¿A qué hora iniciará los premios Oscar 2023?

La hora de la gala según países

México: 7:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9:00 p. m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

Países donde se transmite el 13 de marzo

Inglaterra: 1:00 a.m.

España: 2:00 a.m.

Francia: 2:00 a.m

Italia: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmitirá los Oscars 2023 en Perú?

En nuestro país y en los demás países de Latinoamérica, los Oscars 2023 se transmitirán a través de la señal de TNT. El público también podrá verlo vía online mediante HBO Max.

¿Latina transmitirá los Oscar 2023?

Según su programación, Latina no transmitirá los Oscar 2023. Como se recuerda, los peruanos estaban muy acostumbrados a la narración de la televisora, es por ello que algunos usuarios hicieron la respectiva pregunta en redes. Sin embargo, no será así. En Perú lo podremos ver a través de TNT.

Programación del domindo en Latina.

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023?

Algunas de las cintas puedes verlas a través de streaming. Aquí una pequeña lista:

- Todo a la vez en todas partes: Disponible en Prime Video.

- Elvis: HBO Max.

- Top Gun: Maverick: Disponible en Star+ y Paramount+.

- Los Fabelman: Disney+

- The Batman: HBO Max

- Argentina, 1985: Amazon Prime Video

- Sin novedad en el frente: Netflix

The Whale está disponible en todos los cines a partir de este 9 de marzo.

¿Qué películas están nominadas a los Oscar 2023?

Lista de nominados:

Mejor actor

Austin Butler (“Elvis”)

Colin Farrell (“The banshees of inisherin”)

Brendan Fraser (“The whale”)

Paul Mescal (“Aftersun”)

Bill Nighy (“Living”)

Mejor actriz

Cate Blanchett (“Tár”)

Ana de Armas (“Blonde”)

Andrea Riseborough (“To Leslie”)

Michelle Williams (“The Fabelmans”)

Michelle Yeoh (“Everything everywhere all at once”)

Mejor película

“Todo a la vez en todas partes”

“Sin novedad en el frente”

“Avatar: el sentido del agua”

“Almas en pena de Inisherin”

“Elvis”

“Los Fabelman”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“El triángulo de la tristeza”

“Ellas hablan”.

Mejor dirección

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Todo a la vez en todas partes”

Martin McDonagh por “Almas en pena de Inisherin”

Steven Spielberg por “Los Fabelman”

Todd Field por “Tár”

Ruben Östlund por “El triángulo de la tristeza”.

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan por “Todo a la vez en todas partes”

Brendan Gleeson por “Almas en pena de Inisherin”

Brian Tyree Henry por “Causeway”

Judd Hirsch por “Los Fabelman”

Barry Keoghan por “Almas en pena de Inisherin”.

Mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis por “Todo a la vez en todas partes”

Stephanie Hsu por “Todo a la vez en todas partes”

Angela Bassett por “Black Panther: Wakanda forever”

Hong Chau por “La ballena”

Kerry Condon por “Almas en pena de Inisherin”.

Mejor diseño de vestuario

“Todo a la vez en todas partes”

“Babylon”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“El viaje a París de la señora Harris”.

Mejor banda sonora

Son Lux por “Todo a la vez en todas partes”

Volker Bertelmann por “Sin novedad en el frente”

Justin Hurwitz por “Babylon”

Carter Burwell por “Almas en pena de Inisherin”

John Williams por “Los Fabelman”.

Mejor guion original

“Todo a la vez en todas partes” de Dan Kwan y Daniel Scheinert

“Almas en pena de Inisherin” de Martin McDonagh

“Los Fabelman” de Steven Spielberg y Tony Kushner

“Tár” de Todd Field

“El triángulo de la tristeza” de Ruben Östlund.

Mejor montaje

“Todo a la vez en todas partes”

“Almas en pena de Inisherin”

“Elvis”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”.

Mejor canción

“This is a life” en “Todo a la vez en todas partes”

“Applause” en “Tell It like a woman”

“Hold my hand” en “Top Gun: Maverick”

“Lift me up” en “Black Panther: Wakanda forever”

“Naatu Naatu” en “RRR”.