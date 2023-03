Entradas concierto The Weeknd en Lima: Hora de inicio y precios pre-venta de tickets

The Weeknd llega en octubre a Lima.

El intérprete de ‘Save your tears’ llega como parte de su exitosa gira mundial, ‘After Hours til dawn tour’, que incluye 43 fechas, con paradas en Europa y América Latina. Esta es la primera vez que los fans peruanos de The Weeknd podrán disfrutar de dos de los discos más exitosos de su carrera, ‘After Hours’ (2020) y ‘Dawn FM’ (2022) en vivo.

Esta gira es una de las mayores producciones de la carrera de The Weeknd y su propuesta combina elementos del teatro y las artes escénicas para recrear una noche de fiesta en un club, en la que se fusionarán mundos visuales y sonoros.

El concierto se realizará el 22 de octubre en el Estadio de San Marcos, y la preventa iniciará este jueves 9 de marzo.

Hora de la preventa y venta de entradas para The Weeknd

La pre-venta con tarjeta BBVA se efectuará este jueves 9 y viernes 10 de marzo, a las 10:00 horas, mientras que la venta general se llevará a cabo el sábado 11 de marzo, a las 10:00 horas, vía Teleticket.

Precio de las entradas en pre venta para el concierto de The Weeknd

Esta modalidad cuenta con 15% de descuento. La compra solo se podrá hacer efectiva con la tarjeta BBVA.

Occidente Central S/530.00

Cancha 1 S/560.00

Occidente 1 S/460.00

Oriente 1 S/460.00

Occidente 2 S/330.00

Oriente 2 S/330.00

Cancha 2 S/360.00

Tribuna Norte S/100.00

Precio general del concierto de The Weeknd

La compra se puede realizar desde el sábado 11 de marzo, a las 10:00 horas, vía Teleticket. Esta modalidad no tiene ningún tipo de descuento.

Occidente Central S/609.50

Cancha 1 S/644.00

Occidente 1 S/529.00

Oriente 1 S/529.00

Occidente 2 S/379.50

Oriente 2 S/379.50

Cancha 2 S/414.00

Tribuna Norte S/115.00

The Weeknd donará un dólar por entrada a causa noble

El intérprete de ‘The Hills’ también es embajador de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que busca responder ante la crisis mundial del hambre. En esta oportunidad, se destinará a la causa un dólar por cada entrada vendida en la gira por América Latina, lo mismo ocurrirá en Reino Unido y los demás países de Europa, pero en libras esterlina y euros, fondos que serán dirigidos al Fondo Humanitario XO, que apoya la respuesta de la organización a esta crisis mundial del hambre sin precedentes.

La gira ‘After Hours Til Dawn’ es la primera en incluir tecnología Web 3.0 de vanguardia, de la mano de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más importante del mundo. De esta manera, los asistentes al concierto recibirán NFT de recuerdo y obtendrán acceso a una colección exclusiva para la gira; al tiempo que el 5% de las ventas de los activos digitales del tour mundial irá al Fondo Humanitario XO de The Weeknd, como parte del Programa Mundial de Alimentos.

¿Cómo comprar tus entradas para el concierto de The Weeknd?

Podrás adquirir las entradas en la plataforma oficial de Teleticket.

Antes de iniciar el proceso de compra, es importante que tengas a la mano tu tarjeta de débito/crédito, tu DNI y tu usuario de Teleticket. Si aún no estás registrado en la plataforma, es recomendable que lo hagas con anticipación.

Paso 1: Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

Paso 2: Ubica el concierto de The Weeknd e ingresa a la cola virtual. Aquí solo te queda esperar a que se te asigne un turno aleatorio. No actualices la página, pues corres el riesgo de perder tu número.

Paso 3: Cuando sea tu turno, podrás visualizar las zonas del evento y los precios.

En algunos casos, Teleticket te pedirá que ingreses nuevamente tu usuario y contraseña. Para ello, ten anotado tus datos personales para no perder tiempo preciado.

Paso 4: Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar.

Puede suceder que otro usuario haya seleccionado tu asiento antes, por lo que te saldrá un error de página. Solo debes refrescar la página y volver a elegir otro lugar en el recinto. En caso las entradas se agoten, te aparecerá en pantalla.

Paso 5: Tendrás que elegir tu método de pago. En caso sea tarjeta de débito/credito Visa, se te abrirá una ventana externa para que coloques tus datos. Luego, haz clic en “pagar”.

Paso 6: Te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo.

Detalles que debes saber

Cola Virtual: Antes del inicio de la venta podrás estar en una sala de espera que es un espacio que albergará a todos los fans de THE WEEKND que entren al banner del evento, cuando la preventa inicie el 09 de marzo de 2023 a las 10:00 a.m. el sistema te redireccionará a la COLA VIRTUAL, se te asignará un lugar aleatorio y tiempo aproximado de espera, esto hará que desde las 10:00 a.m. todos tengan la misma oportunidad de compra independientemente de la hora que hayan ingresado al banner del evento o sala de espera.

Público recomendado: Jóvenes mayores de 14 años.

Pagan e ingresan a partir de los 8 años acompañados de un adulto responsable, cada uno con su entrada.

Compra máxima: 6 tickets por persona.

Público recomendado: Jóvenes mayores de 14 años.

Pagan e ingresan a partir de los 8 años acompañados de un adulto responsable, cada uno con su entrada.

Compra máxima: 6 tickets por persona.

Día del concierto: Domingo 22 de octubre del 2023 | 7:30 p.m.

* Duración aproximada del evento: 3:00 Hrs.

Capacidad 15% Preventa BBVA: Occidente Central (285), Cancha 1 (6,250), Occidente 1 (1,550), Oriente 1 (1,750), Occidente 2 (1,270), Oriente 2 (1,550), Cancha 2 (6,250), Tribuna Norte (3,850),

Preguntas frecuentes

Teleticket, ante la consulta constante usó sus redes sociales para responder las preguntas frecuentes de los usuarios a través de imágenes: