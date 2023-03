Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield: director deportivo indicó que “no había plan B” para el ‘Tigre’

El primer paso de Ricardo Gareca en la 'V azulada' fue entre 2009 y 2013. (Vélez Sarsfield)

Ricardo Gareca fue oficializado este miércoles 8 de marzo como nuevo entrenador de Vélez Sarsfield tras la salida de Alexander Medina y, de esta forma, vivirá su segunda etapa en el ‘fortín’, esperando que sea igual de exitosa que la primera, donde ganó cuatro títulos.

El exdirector técnico de la selección peruana dirigió hoy su primer entrenamiento en Liniers y cerró los rumores que lo colocaban como posible nuevo seleccionador de Ecuador. Tras confirmarse su retorno a la ‘V azulada’, el director deportivo de la institución, Christian Bassedas, explicó cómo se gestó la contratación del ‘Tigre’ y cómo compitió contra uno de los últimos participantes del Mundial Qatar 2022.

“Sabía que tenía la posibilidad de una selección, y contra eso es imposible competir, pero también sabía que si le tocaba el corazón haciéndole entender que Vélez lo esperaba para volver a encontrarse... por toda su sabiduría, su capacidad, su don de palabra y toda esa impronta que tiene, quizás era posible”, indicó en entrevista con Olé.

Bassedas, quien fue compañero del ‘Flaco’ como futbolista, contó que el estratega resignó mucho desde la parte económica para pegar la vuelta al José Amalfitani y cómo influyó su amistad en ello.

“Déjame destacar que dejó muchos beneficios profesionales y económicos de lado. Yo lo resumo así: pasó por el amor que le tiene a Vélez, no hay otra explicación. No me voy a colgar ninguna medalla, pero también puedo decir que tenemos un vínculo muy fuerte desde siempre, desde que yo debuté y él era futbolista. (En 2008) Vélez le abre las puertas para cumplir el sueño de dirigir al equipo y fueron cinco años maravillosos. El vínculo quedó intacto y pasó lo que pasó porque el siguió lo que dictaba su corazón”.

Ricardo Gareca junto al director deportivo de Vélez, Christian Bassedas.

El dirigente indicó que una vez concretada la salida del ‘Cacique’ Medina a fines de febrero tras la derrota por 2-1 ante Boca Juniors como local, la única alternativa para sucederlo en el cargo era Gareca Nardi. No habían otras opciones.

“Luego de la salida de Alexander (Medina), inmediatamente supe que al otro día tuve que llamarlo y hacerle entender que Vélez lo estaba esperando. Le di tiempo para que analice al equipo y esté convencido de su decisión. Con Gareca no hay plan B, tiene un estilo que ha dejado marca en el hincha. A este tipo de entrenadores, que son docentes y maestros, hay que darles más lugar”.

Finalmente, Bassedas fue consultado sobre si existe el temor de que la reputación del ‘Tigre’ con la afición de Vélez se vea mellada si es que su nuevo ciclo no es igual de exitoso como el que tuvo entre 2009 y 2013.

“Sabe que está con amigos, que va a tener toda la contención que necesita y que la gente lo ama. Ricardo es valiente. Ante un tipo como Gareca, no hay cuestionamientos. Sabe quien lo fue a buscar, tuvimos una charla muy buena, muy frontal, le ofrecimos lo que podíamos ofrecerle y él, repito, dejó mucho de lado. Él no está pensando en lo que puede perder, viene a ganar. Y ya ganó. Este paso confirma lo que es: un tipo que va al frente”, finalizó.

Ricardo Gareca ya dirigió su primer entrenamiento en Liniers. | (Vélez Sarsfield)

¿Cuándo debuta Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield?

La nueva era de Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield tendrá su puntapié inicial el lunes 13 de marzo cuando reciban a Platense por la fecha siete de la Liga de Fútbol Profesional. El duelo inicia desde las 19:00 horas de Perú.