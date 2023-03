Michelle Soifer dedicó un mensaje a Erick Sabater tras convertirse en padre. 'Más Espectáculos'. América TV.

Michelle Soifer causó mucha controversia al revelar que fue ella quien mantuvo a algunas de sus exparejas, pero ahora ha aprendido la lección, ya que seleccionará mejor al hombre con quien compartirá su vida, además de estar enfocada en su carrera como cantante urbana.

Te puede interesar: Michelle Soifer confiesa que mantuvo a varias de sus parejas: “Podría decir que fui ‘sugar mommy’”

La artista guarda una gran amistad con una de sus exparejas porque le deseo lo mejor a Erick Sabater, quien se acaba de convertir en padre de una bella niña llamada Esmeralda. El exchico reality vive feliz con su pareja dominicana en New York, Estados Unidos.

“Quiero aprovechar para felicitar a Erick porque ya se convirtió en papito, qué lindo. Un bebé cambia la vida de alguien, es una bendición. Le deseo lo mejor, ya en algún momento me tocará. Muchas bendiciones para ti”, comentó para ‘Más Espectáculos’ en la alfombra negra de la película peruana ‘Reinas sin corona’ de Gino Tassara.

Te puede interesar: Magaly Medina criticó a Michelle Soifer tras aceptar que mantenía a sus exparejas: “Le costó varios novios aprender”

Michelle Soifer comentó que se siente muy identificada con la cinta nacional, que está inspirada en casos reales de feminicidio porque ella fue víctima de violencia en una de sus tormentosas relaciones amorosas.

“Me siento muy identificada porque he vivido violencia familiar, soy una guerreraza, estoy sacando adelante mi vida y mi carrera. Sé que muchas mujeres están viviendo violencia familiar y decirle no están solas y pueden hablar”, expresó.

Michelle Soifer envió cariñoso mensaje a Erick Sabater por el nacimiento de su bebé. Instagram.

No quiere ser mamá pronto

En otro momento, la intérprete de ‘Ay moreno’ contó que efectivamente congeló sus óvulos; sin embargo, descartó que vaya a convertirse en madre pronto, pues por ahora está enfocada en su carrera profesional.

Te puede interesar: Paramore en Lima: Apertura de puertas, recomendaciones y mapa de ingreso al Estadio San Marcos

“Actualmente, estoy en un tratamiento para congelar mis óvulos, espero que todo vaya bien”, indicó. Al mismo tiempo descartó que tenga intenciones de tener un bebé pronto. “De repente, de aquí a unos años, cuando yo decida hacer una pausa a mi carrera” señaló.

Michelle Soifer admite que fue ‘sugar mommy’

Michelle Soifer brindó una entrevista a Giani Portugal para su canal de YouTube ‘Flowreando’, en el cual confesó que pese a todo lo que le ha pasado, sigue creyendo en el amor, pero asegura que permitió mucho con sus exparejas, pues la situación se extendió por varios meses.

Incluso, cuando fue consultada sobre si mantuvo a más de una pareja, señaló que sí. “Sí, (he mantenido a varios), no solamente uno”, expresó. Tras ello, la entrevistadora le comentó si es que consideraba que había sido una ‘sugar mommy’ y no dudó en afirmarlo.

“Se podría decir que he sido bien ‘sugar’. Soy muy buena, muy bondadosa, soy de compartir, no me importa el dinero. No es algo que me desespera. Yo creo que han sido aprovechados”, sentenció sobre el tema.

La popular ‘Solcito’ comentó que se arrepiente de haber mantenido a sus exparejas y es una situación que no piensa repetir. “No volvería a mantener a un hombre. Nunca más”, expresó bastante segura.

Aseguró que no le cierra las puertas al amor, pero que será más cuidadosa al escoger a la persona que tenga al lado. “Te voy a dar mi confianza mi amor, mi cariño, pero de mantener un hombre, no lo vuelvo a hacer. Es que me da vergüenza”, agregó.