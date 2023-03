Pedro Castillo coordinó detalles del golpe de Estado, según nuevo video difundido

El pasado 7 de diciembre, el expresidente ordenó cerrar el Congreso y tomar control del sistema de justicia.

El golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre es conocido por todos los peruanos; sin embargo poco se conoce sobre los entretelones de dicho acontecimiento. Durante meses se ha especulado sobre quiénes habrían participado y el estado en el que se habría encontrado el presidente al momento de dirigirse al país. Ahora, un nuevo video revela cómo este habría estado consciente de sus palabras.

Un video difundido por Panamericana Televisión da cuenta de que el jefe de Estado coordinaba con sus equipo de trabajo la transmisión de su discurso. En algún momento se registra su incomodidad frente a la demora de la emisión. Este cuestiona a las personas encargadas quienes mencionan al resto del equipo que el “señor presidente” pregunta porqué está tomando tiempo iniciar con el mensaje.

La imagen de Betssy Chávez también aparece en la toma previo al golpe de Estado. En un determinado momento el expresidente hace gestos con las manos para ultimar detalles y manda a llamar a quien entonces era la presidenta del Consejo de Ministros. Este le recalca que se debe informar que lo que está a punto de ocurrir es un Mensaje a la Nación. Chávez entiende la orden y comunica el pedido de Castillo a las personas encargadas.

Pedro Castillo dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

Pedro Castillo llegó a preguntar por la ubicación de Alejandro Salas, exministro de Trabajo, que fue fiel defensor del Ejecutivo. Su equipo le comunica que el ministro se encontraba dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno y duda si dejarlo entrar a la sala en la que se encontraba. Finalmente, indica que pasará al final de la difusión del mensaje. Un edecán aprovecha para acomodar la banda presidencial.

Horas después del mensaje en que Castillo anunció el cierre del Congreso, la toma del sistema de justicia y el inicio de un Estado de excepción, Guido Bellido indicó que quizás el jefe de Estado habría estado bajo los efectos de algunas sustancias, esto debido a las manos temblorosas. Sin embargo, el video difundido muestra a un Pedro Castillo pendiente de todos los detalles a su alrededor, incluso la luz que le molestaba por momentos.

Justificó golpe

Pedro Castillo se encuentra en Barbadillo cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de rebelión tras dar un golpe de Estado a inicios de diciembre del 2022. Su captura se realizó pocas horas después del discurso con el que quebró el orden constitucional. Se especula que, junto a su familia, intentaba ir rumbo a la embajada de México para solicitar asilo política. Dicha ayuda solo llegó para su esposa y menores hijos.

Pedro Castillo y Dina Boluarte integraron una misma plancha presidencial.

Desde prisión ha brindado una entrevista al medio español El Salto donde recordó que su primer contacto con Dina Boluarte fue de manera virtual. “Ella no hizo campaña en la primera vuelta, la conozco presencialmente recién en la segunda vuelta. Todos me decían que no tenía personas que la apoyaban, pero que ella era impositiva y [Vladimir] Cerrón la eligió. Yo no sabía la clase de persona que era, en el transcurso es cuando me di cuenta la maldad de esta mujer”, manifestó.

Este llegó a califica de calculador y ambiciosa a su sucesora. “Nadie la conocía, ni en su región la querían porque después me enteré que era una mujer sumamente racista y clasista. Ella se colgó de la lucha. Yo la hice conocida, porque yo sí llegaba a las bases del pueblo. Se aferró a ser ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso”, agregó.