Por qué Joselito Carrera y Margely Tovar fueron intervenidos por la Policía Nacional

Joselito Carrera ha acaparado las miradas del público por su lamentable accionar ante la Policía Nacional en el sur de Lima. El conductor de televisión se encontraba junto a la modelo Margely Tovar estacionados en un vehículo, cuando la autoridad llegó a intervenirlos.

El presentador se negó a ser intervenido por la Policía y se mostró con una actitud lamentable levantando la voz y negándose a mostrar documentos del vehículo. Joselito Carrera mostraba signo de aparentemente estar en estado de ebriedad; sin embargo, era el copiloto.

Por su parte, Margely Tovar debió someterse a la prueba de alcoholemia para continuar con su camino. Fue por esa razón que fue llevada a la comisaría en calidad de retenida para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo a información emitida por Latina Noticias, el reportero del programa señaló que conversó con uno de los abogados de los involucrados. El letrado explicó los motivos de esta retención y la razón por la que se encontraban en la comisaría hasta estas horas de la tarde.

Margely Tovar no se encuentra en calidad de detenida debido a que no se ha confirmado que haya superado la cantidad máxima de alcohol en la sangre que le permita conducir sin poner en riesgo su vida o la de los demás en la vía pública.

Joselito y Margely intervenidos por la policía. (Latina)

Es por esta razón que se encuentra en la comisaría de Punta Hermosa esperando los resultados del examen médico del dosaje etílico para confirmar si realmente sobrepasó la cantidad permitida de alcohol en la sangre. Tras conocer los resultados y si estos son menores a lo permitido, estaría puesta en libertad de inmediato y ya se retiraría de la comisaría de inmediato.

Por otro lado, Joselito Carrera parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, al ser el copiloto, no estaría incurriendo en ninguna infracción. Aunque tuvo una reacción lamentable ante la autoridad, esto no generó ninguna agresión física, por lo que no se puede hablar de violencia hacia la autoridad. Carrera se encuentra en la comisaría solamente como compañía de la retenida. Cabe precisar que, hasta el momento, la figura de América Televisión no ha pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Joselito Carrera a la Policía Nacional?

La madrugada del 5 de marzo, Joselito Carrera protagonizó una discusión en la vía pública al enfrentarse a la Policía Nacional. El modelo se negó a ponerse a disposición de la autoridad peruana comenzó a grabar lo sucedido mientras los efectivos le pedían a Margely Tovar que baje la luna del carro y entregue sus documentos, pues ella estaba manejando.

La figura de América Televisión parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol y no dudó en lanzar duros calificativos contra la Policía y pedía que no se acerquen a él, ni a su acompañante. “No puedes tocar porque estamos estacionados. Llama a quien quieras llamar, cuál es la falta, ¿Eres técnico? ¿Eres oficial? Qué quieres hacer”, expresó al inicio.

Tras ello, señaló que no seguirían el camino en el vehículo y que no tendría razón para pedirle documentación y solo estaban estacionados. “Sabes que estás penado, nosotros estamos estacionados y no puedes tocar, nos vamos a dormir acá y se acabó”, continuó diciendo.

Además, se negó a entregar los documentos y no dudó en lanzar una amenaza. “No te voy a dar documentos, no eres quién, arriba Alianza contigo. Saca tu fierro, quieres amedrentar porque tienes uniforme. ¿Me quieres pegar? Quieres sorprender, y lo hablo frente a frente. Me vas a tener que llevar en grúa, te felicito, gracias”, acotó el actor, quien no dudó en “pechar. (...) Si tú la tocas, le faltas el respeto, y si tú le faltas, yo te falto el respeto”, finalizó.