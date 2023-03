Diego Elías cada vez más cerca de convertirse en el primer sudamericano en liderar el ranking mundial

El ‘Puma’ peruano, debutó con triunfo en el Black Ball Squash Open 2023 que se viene jugando en Egipto y se encuentra cada vez más cerca de ubicarse en la cima del ranking de la PSA. (PSASQUASHTV)

Imparable. Diego Elías está muy cerca de convertirse en el primer sudamericano en la historia en ubicarse en el primer lugar en el ranking PSA World Tour (Professional Squash Association). El jugador de squash peruano viene participando en el Black Ball Squash Open 2023, un torneo donde solo clasifican los mejores deportistas de squash del mundo, entre ellos, nuestro representante nacional que se encuentra en la semifinal.

El nacional llega a este certamen deportivo luego de un gran inicio de año, donde logró alcanzar tres títulos esta temporada: JP Morgan, Motor City y Pittsburgh. Hasta el momento, acumula un total de 16,210 puntos en el segundo lugar, por detrás de Mostafa Asal de Egipto, quien suma 16,720 y lidera la tabla de posiciones.

Sin embargo esto podría cambiar pronto, ya que antes del inicio de este campeonato se hablaba de las posibilidades que podrían llevar a Elías ocupar el primer lugar y la teoría era que solo en caso el egipcio Mostafa Asal llegue también a la final, la probabilidad del peruano se complicaría, pero Asal perdió en segunda ronda ante su compatriota Fares Dessouky por tres juegos a cero, por lo que si el deportista peruano logra ganar haría historia en el squash mundial.

Diego Elías en camino al éxito

A través de una entrevista que le realizó la PSA, expresó que sus inicios en este deporte se dieron gracias a su papá, José Manuel ‘El Tigre’ Elías, campeón de Perú durante casi 20 años consecutivos. Asimismo, recordó que cuando inició ascendió en el ranking rápidamente, pero cuando llegó al Top 20 se estancó por mucho tiempo, pero agradece haberse mantenido positivo psicológicamente hasta que consiguió volver y estar entre los ocho primeros desde el año pasado, así como también lo que significa para él poder ser número uno pronto.

“Llegar a ser número uno ha sido mi sueño y mi meta desde que empecé a jugar de forma profesional y claro que he pensado en convertirme en número uno, pero en este momento solo estoy disfrutando jugar en realidad. Estoy saludable, no tengo dolor en ninguna parte de mi cuerpo, lo cual es bueno porque nunca había hecho lo correcto para cuidar mi cuerpo y ahora me siento bien, los resultados van bien ahora mismo. Creo que estoy jugando mi mejor squash y espero poder seguir haciéndolo el resto de la temporada y terminar en el número uno”.

De igual forma, rememoró algunas justas deportivas que hoy lo llevan a acercarse a la cima del ranking mundial. “Los resultados más importantes de mi carrera han sido el British Junior sub 17, fue una locura porque solo éramos mi papá y yo, nadie sabía de nosotros, ni mucho menos de Perú. Luego ganar en Perú en Lima 2019, fue enorme para mí y finalmente, ganar hace algunas semanas el JP Morgan, Torneo de Campeones fue increíble”.

Diego Elías viene participando en el Black Ball Squash Open 2023 que se realiza en Egipto. (psaworldtour)

Diego Elías en el Black Ball Squash Open 2023

Actualmente, Diego Elías ha logrado pasar hasta la etapa semifinal luego de vencer en su debut en El Cairo (Egipto), donde se está realizando el torneo de categoría oro. Triunfó ante el francés Gregoire Marche, con un puntaje de 3-1 (11-1, 11-4, 4-11 y 11-7) y de esa forma, continuó en carrera.

Cuando Diego Elías finalizó su participación en segunda ronda comentó que se siente feliz por haber llegado hasta ese momento, pues se esforzó mucho después de la lesión en la cadera que sufrió. “Después de mi lesión he entrenado mucho más fuerte y me ha tomado un tiempo encontrar mi mejor nivel, llegar a finales y ganar torneos”, expresó.

En la siguiente ronda se midió al egipcio, Mazen Hesham, y pese a tener la tribuna en contra, nuevamente se impuso por 3-1 con parciales, 11-3, 5-11, 11-6, 11-6. De igual forma, luego de ganar a Hesham declaró que tuvo un inicio irregular, pero pudo recuperarse. “Realmente no me gusta jugar con Mazen, me gusta tener ritmo, pero él me hace correr demasiado y sujeta cada pelota, así que es muy difícil”.

Ahora, Diego Elías espera al su siguiente oponente que saldrá en el enfrentamiento entre el inglés Mohamed ElShorbagy, número cinco en el ranking o el egipcio Ali Farag, número tres en la tabla de posiciones mundial.